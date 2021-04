Sulmona: ambulanza multata, caso risolto. Nardella (Uil) “grazie sindaco”

Sulmona,10 aprile-Sembrava una giornata quasi del tutto monotona quella di ieri fino a quando non ho sentito squillare il telefono.Dall’altro capo della cornetta a rispondermi è stata la presidente dell’associazione di volontariato “Angeli del soccorso” divenuti tristemente famosi per essere stati multati durante l’effettuazione di uno dei tanti trasporti a mezzo ambulanza dei malati di Covid. La telefonata mi avrebbe di lì a poco messo al corrente di una lieta notizia.Lo riferisce stamani Mauro Nardella della Uil Pa -Sembrava una giornata quasi del tutto monotona quella di ieri fino a quando non ho sentito squillare il telefono.Dall’altro capo della cornetta a rispondermi è stata la presidente dell’associazione di volontariato” divenuti tristemente famosi per essere stati multati durante l’effettuazione di uno dei tanti trasporti a mezzo ambulanza dei malati di Covid. La telefonata mi avrebbe di lì a poco messo al corrente di una lieta notizia.Lo riferisce stamani

“Prima di addentrarmi nel contenuto della telefonata ricevuta- spiega Nardella- vorrei riprendere il tema della multa ricevuta e ricordando che è soprattutto in tempo di Covid che questi volontari si sono offerti mettendo a dura prova la loro incolumità e permettendo anche a noi poliziotti penitenziari di operare in tranquillità durante le operazioni di trasporto dei detenuti.Come già raccontato, attraverso un articolo riportato sulla stampa locale ero venuto a conoscenza della loro disavventura amministrativa culminata nell’ irrogazione di una multa per aver “violato” la ZTL di Corso Ovidio durante il trasporto di due persone, dimesse dall’ospedale ove erano ricoverate per covid, alle rispettive abitazioni.

In quell’occasione avevo voluto personalmente chiamare la presidente Maria Pia Barbetta e suo marito Umberto per esprimere loro la mia piena solidarietà non facendogli altresì mancare il mio più apprezzato sentimento di gratitudine per il lavoro svolto e per la scelta fatta di farlo, pur essendo originari di Chieti, in terra peligna.Mi ero ripromesso che se fosse stato necessario mi sarei adoperato di persona pur di far valere quanto previsto dall’articolo 4 della legge 689/81 e, attraverso gli organi competenti, portare all’annullamento della sanzione.Ed ecco che ieri Maria Pia Barbetta e suo marito Umberto – conclude Nardella- hanno voluto mettermi al corrente dei risvolti che la vicenda ha avuto raccontandomi di essere stati contattati per le vie brevi direttamente dalla sindaca Annamaria Casini la quale non solo si è presa cura di tutto ma si è adoperata per risolvere definitivamente la questione e, probabilmente, agendo in autotutela annullare la multa. Come dire…tutto è bene ciò che finisce bene.”