Sulmona: Ambito sociale peligo, riaperta graduatoria fornitori

Sulmona,24 luglio– E’ stata riaperta la procedura per presentare nuove istanze, entro le ore 13 del 6 agosto prossimo, per aggiornare il catalogo dei fornitori accreditati riguardante l’’erogazione dei Servizi Sociali dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno ( Determina n. 173 del 24.06.2019). “La riapertura dell’accreditamento è un fatto positivo in quanto non riguarda solo i servizi erogati nell’Ambito del Piano Sociale Distrettuale, ma tutti i servizi a disposizione nell’Ambito, appositi avvisi finanziati con fondi nazionali, regionali, come ad esempio progetti come “Dopo di noi”, “Home care premium 2019”, disabilità sensoriali. In sostanza coloro che sono già accreditati per determinate prestazioni, qualora in possesso dei requisiti, potranno presentare la proposta per nuovi servizi, attraverso tale avviso pubblico”. Lo afferma l’assessore alle Politiche Sociali Pierino Fasciani. Le domanda potranno essere presentate attraverso il sito on line : http://sulmona.socialiccs.it/panel/sicare_login.php

Chi è già accreditato, qualora in possesso dei necessari requisiti, potrà presentare la proposta per nuovi servizi. In tal caso, dovrà accedere alle sezione delle domande inviate e integrare la richiesta con gli eventuali nuovi interventi. Per l’intera durata della procedura di accreditamento, è attivo un servizio informativo attraverso la casella di posta a.spagnoli@comune.sulmona.aq.it Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Sulmona: www.comune.sulmona.aq.it, sulla cui home page potrà essere visionata la documentazione alla sezione “Avvisi” e “News”.