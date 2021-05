Sulmona: alloggi Ater ed ecobonus, pubblicato l’Avviso dell’Azienda

“L’ Ater ha avviato le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici al fine di poter effettuare interventi su una parte del patrimonio immobiliare in riferimento all’eco sisma bonus. E’ stato pubblicato l’avviso emanato dall’Azienda Territoriale per la Edilizia Residenziale, contenente dettagli e requisiti richiesti, anche sul sito del Comune di Sulmona, attraverso il quale gli interessati potranno inviare all’Ater, mediante pec all’indirizzo posta.certificata@ateraq.legalmail.it , come specificato nell’avviso stesso, piano di fattibilità e/o proposte da contraenti generali, finalizzati alla realizzazione chiavi in mano relativi al superbonus 110% previsto dalla legge. E’ una buona opportunità per la ristrutturazione di questo tipo di case, andando incontro alle esigenze anche di categorie più svantaggiate., pertanto, come Comune, al fine di agevolare le operazioni, ci siamo attivati come supporto alla divulgazione dell’avviso pubblico”. Lo afferma l’assessore alle Politiche Social