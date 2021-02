Sulmona: “Allevare per proteggere”, un successo il concorso di disegno

Sulmona, 5 febbraio- Promosso dall’Associazione Ornitologa Sulmonese sotto l’egida della F.O.I. – Federazione Ornicoltori Italiani, in collaborazione con il Laboratorio d’arte MAW, il Concorso è stato riservato al Liceo Artistico “G. Mazara” di Sulmona e aveva come finalità l’ideazione di un manifesto e di un logo identificativi della F.O.I. Oltre 30 i progetti presentati, provenienti dagli allievi dell’indirizzo di Arti Figurative, tutti caratterizzati da una significativa maturità delle competenze acquisite nel corso della formazione liceale.Una Giuria composta dal Caporedattore della rivista “Italia Ornitologica” Gennaro Iannuccilli, dal Presidente dell’Associazione Ornitologica Sulmonese Panfilo Primavera e dai curatori del MAW Italia Gualtieri e Rino Di Pietro, presenti alla manifestazione, ha selezionato i 4 progetti vincitori che sono stati premiati, in ordine di graduatoria, nel modo seguente: 1° premio ad Anastasia Varrasso per il progetto di un manifesto (gettone di partecipazione di euro 300 e diploma); 2° premio ad Angela Taddei per il progetto di un logo (euro 200 e diploma); 3° premio a Dmitrij Ferretti per il progetto di un logo (euro 100 e diploma); 4° premio a Bleona Pireciper il progetto di un manifesto (euro 50 e diploma).

Plauso e grande soddisfazione sono stati espressi dal Presidente della F.O.I. Avv. Antonio Sposito e dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Caterina Fantauzzi, i quali hanno sottolineato l’importante occasione rappresentata dal concorso, che ha consentito ad una grande realtà associativa come la FOI di entrare i contatto con preziose energie giovanili e, al tempo stesso, di far misurare i ragazzi con le esigenze una vera e propria “messa in produzione” della loro creatività.

Alla manifestazione sono intervenuti,inoltre, il Presidente del Raggruppamento Ornitologico Abruzzo-Molise Domenico Maione e la Coordinatrice dell’indirizzo di Arti Figurative del Liceo Mazara Prof.ssa Zoraide Palozzo.