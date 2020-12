Sulmona: alla Marelli sindacali incontrano l’Azienda sui turni di lavoro

Sulmona, 18 dicembre- Il giorno 16 dicembre 2020 presso lo Stabilimento Marelli Suspension Systems Italy Spa di Sulmona si è tenuto un incontro tra la Direzione ed il Consiglio delle RSA di Stabilimento di FIM, UILM E UGLM, in presenza e contemporaneamente in modalità telematica mediante call conference. Le parti, riferiscono le OO.SS., hanno intrapreso l’esame congiunto, come previsto dal vigente CCSL, circa il cambiamento degli schemi di turnazione/orario di lavoro degli addetti o collegati al ciclo produttivo, esaminandone cause, tempi e modalità di attuazione. Orario di lavoro ordinario da 18 a 15 turni per i lavoratori addetti e collegati al ciclo produttivo dei modelli Fiat Panda, Jeep Renegade, Fiat 500X, Jeep Compass, Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Mopar: Sarà articolato, come sempre su 3 turni giornalieri a rotazione, dal lunedì al venerdì per 5 giorni a settimana, a partire dal 4 gennaio 2021; La riduzione dei turni lavorativi scaturisce dalla cospicua riduzione degli ordinativi da parte dei principali Clienti, in considerazione, anche e soprattutto, della situazione epidemiologica in corso.

L’Azienda ha inoltre comunicato: Apertura della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) con decorrenza dall’ 11 gennaio 2021 al 20 febbraio 2021, potranno essere interessati alla sospensione fino ad un numero massimo di 568 lavoratori ( 509 operai e 59 impiegati/quadri). Nel suddetto periodo potrà essere comandato al lavoro il personale necessario, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza degli Impianti, nonché alle esigenze produttive di mercato; Il prolungamento del rapporto di lavoro dei 15 lavoratori interinali fino al 31/12/2020. Nel II semestre del 2021 sarà avviata la produzione della Maserati Levantinotelaio posteriore, montante posteriore e semicorner. Nei prossimi giorni saranno già inviati i prototipi.