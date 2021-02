Sulmona: al via Piano delle alienazioni immobiliari 2020

Sulmona, 24 febbraio- Al via la vendita del patrimonio immobiliare comunale, con avviso che sarà pubblicato domani sull’albo pretorio del Comune, in esecuzione del Piano delle alienazioni immobiliari 2020”, come deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 giugno 2020. Al via la vendita del patrimonio immobiliare comunale, consull’albo pretorio del Comune,come deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del

Esprime soddisfazione il sindaco Annamaria Casini “E’ da sempre alta l’attenzione di questa amministrazione per il patrimonio dell’ente. Si tratta di un provvedimento questo che consentirà al Comune non solo di ottenere entrate per la copertura di nuovi investimenti, ma di ridare vita ad alcune strutture che potranno essere valorizzate e avere destinazioni più idonee legate alle esigenze del mercato a favore di nuovo utilizzi”.

Nel piano di vendita sono dunque inseriti: il mattatoio comunale, l’ex mercato coperto, capannone artigianale nella zona PIP a via Lamaccio, immobile acquisito dal Demanio in via D’Eramo, Rudere di fabbricato di civile abitazione e aree di pertinenza in viale Matteotti, due terreni: uno in via Cavriani e uno in via Lamaccio.

Per partecipare alla gara, si dovrà presentare, entro le 12 del 12 aprile prossimo, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune a Via Mazara, l’offerta di acquisto in carta legale contenuta in busta chiusa. Il plico, indirizzato al Comune di Sulmona Servizio Demanio e Patrimonio IV Ripartizione, dovrà recare all’esterno la sola dicitura “OFFERTA D’ACQUISTO PER LA VENDITA IMMOBILIARE DEL GIORNO 15 aprile 2021”, oltre all’indicazione del mittente e degli indirizzi ove intenda ricevere comunicazioni relative alla gara, secondo i dettagli inseriti nell’avviso pubblico, sul sito web del Comune di Sulmona, sul Bollettino della Regione Abruzzo, sui quotidiani di informazione Il Messaggero, ed. Abruzzo, il Centro e su manifesti murali comunali.