Sulmona: al via l’iniziativa “Chiese aperte” promossa dall’Archeoclub

Sulmona,11 maggio– Dallo scorso mese di marzo anche le iniziative culturali dell’Archeoclub d’Italia hanno subito, nei tempi e nei modi, i condizionamenti della pandemia da Coronavirus. Malgrado ciò, tanti di noi, pur restando a casa, hanno in qualche modo cercato di sviluppare iniziative e momenti di aggregazione culturale a distanza, con l’ausilio di strumenti e di competenze informatiche.

Per quanto riguarda la manifestazione nazionale Chiese Aperte, che si svolge annualmente la seconda domenica di maggio, si è pensato di svilupparla creando due momenti: uno da svolgersi oggi, domenica 10 maggio, l’altro domenica 11 ottobre. Lo ha annunciato il Presidente della sezione di Sulmona il prof. Alessandro Bencivenga

Il primo momento sarà dedicato alla conoscenza “a distanza” del bene culturale attraverso la documentazione storica e fotografica, mentre la seconda data, quella dell’11 ottobre 2020, sarà dedicata alla consueta possibilità di fruizione pubblica del luogo di culto – con il sostegno dei nostri Soci e di altri volontari (studenti, studiosi, appassionati, etc.) – e le eventuali conferenze o altre iniziative collaterali a supporto della manifestazione.

La Sede di Sulmona partecipa all’evento aprendo, per ora virtualmente, le porte delle chiese della Madonna delle Grazie, a ridosso del centro storico, e di S. Maria Arabona, nell’omonima frazione. Le schede che riguardano le due chiese possono essere consultate alla pagina www.facebook.com/events/233790467845336.

Approfittiamo dell’occasione per invitare tutti a sostenere la candidatura dell’Eremo di Sant’Onofrio tra i Luoghi del Cuore 2020 del Fondo Ambiente Italiano (FAI), perché il nostro monumento, oltre ad essere un unicum regionale per la sua posizione, la storicità degli ambienti in esso conservati e soprattutto per aver ospitato Pietro Angelerio, futuro Papa Celestino V, è sicuramente il simbolo di uno degli ambienti più devastati in Italia negli ultimi anni: il Monte Morrone, la montagna sacra dei Peligni, violentemente aggredita dal fuoco per un intero mese nell’agosto 2017.

Votare l’Eremo, dunque, significa aiutare l’ente proprietario, il Comune di Sulmona, ad assicurargli un futuro che lo salvi dal degrado ed è anche un segno di speranza per tutti noi, affinché l’ecosistema che lo circonda torni presto a vivere il suo antico splendore.

Dopo aver sensibilizzato i propri Soci ad esprimere il loro voto, oggi l’Archeoclub invita tutti i cittadini di Sulmona, del comprensorio peligno e dell’intero Abruzzo a sostenere questa candidatura, nell’ottica della collaborazione tra associazioni culturali che hanno come scopo contribuire alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, compito che la nostra Costituzione (art. 9) attribuisce alla Repubblica, quindi a tutti noi. (h.8,00)