Sulmona: al via la prima parte del cartellone estivo

-Al viala prima parte del cartellone estivo, con una serie di eventi culturali che animeranno il centro storico. “Nel rispetto dei protocolli anticovid, in questa fase particolare, ancora fortemente condizionata dalle misure anticovid, il cartellone sarà articolato mese per mese, per poter essere al passo con le disposizioni che via via verranno aggiornate. Non abbiamo voluto che la città rinunciasse alla cultura e agli eventi ludici e ricreativi in un momento di graduale ripresa. Si cominceràcon la nuova edizione d, organizzato da Terra Adriatica e dal delegato AIS Sulmonapresso Rotonda di San Francesco: è un evento che richiama l’attenzione sulle eccellenze enogastronomiche del territorio, risultando essere un importante punto di forza anche per la domanda turistica sempre più esigente ed informata, in merito a questi elementi identitari della nostra area peligna. Il 18 giugno alle 17, nella stessa sede, si terrà la presentazione del libro a cura di“Parole in famiglia viaggi nella pensabilità” al quale seguirà, il giorno seguente 19 giugno (ore 18), l’inaugurazione di una rassegna letteraria dall’interessante titoloa cura della giornalista, che presenterà il libro dedicato alla statua di Ovidio diCultura ed Ambiente andranno a braccetto con una importante manifestazione al Parco fluviale.sarà presentata un’opera sulla Resistenza a cui seguiranno altri diversi appuntamenti letterari anche nel prossimo mese. La panchina della gentilezza è un evento, invece, organizzato con Classemista, dedicato ai bambini: un invito alla riflessione per i più piccoli con la piantumazione di piantine di lavanda per educare al rispetto dell’ambiente e delle persone.