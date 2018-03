Sulmona: al via il progetto “spazio Ovidio”

prende forma: è tutto pronto per l’avvio del progetto esecutivo riguardante i lavori di allestimento delle sale espositive che porterò sul tavolo della prossima Giunta per l’approvazione”. Lo annuncia l’Assessore“Nel nome del sommo poeta, potrà tornare a vivere la struttura dell’ex convento di Santa Caterina da troppo tempo abbandonata, che diventerà un importante luogo culturale innovativo, multimediale e di qualità. Si tratta di un progetto che l’Amministrazione comunale porta a compimento grazie al contributo della Camera di Commercio dell’Aquila pari a 250 mila euro”. Nell’edificio di 800 metri quadrati saranno previste sale espositive museali all’avanguardia, spazi per convegni e per iniziative culturali. (h. 15.00)