Sulmona: al via i lavori per le tre rotatorie sulla Statale 17. Finalmente !!

Sulmona, 3 giugno-Al via i lavori per realizzare rotatorie in tre incroci. “Dal momento del mio insediamento mi sono messo subito al lavoro in sinergia con Anas, che ha appaltato i lavori a una ditta, sollecitando gli interventi per realizzare tre rotatorie nel bivio di via Cappuccini e via Marane, in quello di via Pola e via Ancinale e nell’incrocio di via Montesanto. Si tratta di lavori molto importanti attesi da decenni dalla cittadinanza, dato che in quei punti sono accaduti numerosi gravi incidenti stradali. Dopo venti anni siamo riusciti a far partire i lavori per queste opere strategiche che risolvono rilevanti problemi inerenti alla messa in sicurezza delle strade cittadine. Si comincia con gli interventi nell’ incrocio tra via Marane e via Cappuccini. Ringrazio l’architetto Luigi Biagi, assessore che mi ha preceduto, il quale ha dato avvio all’iter che ho potuto portare a termine nel più breve tempo possibile”. Lo afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zavarella. ( h. 14,00)

( ph da letteraemme.it)