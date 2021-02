Sulmona: al via bando del Comune per l’assegnazione contributi per affitti. Ecco chi potrà beneficiarne

Sulmona, 12 febbraio-Un sostegno per il pagamento degli affitti per le abitazioni. E’ online da oggi sul sito del Comune di Sulmona l’avviso per l’ assegnazione di contributi per gli affitti, a favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo, con risorse del Fondo nazionale. Gli interessati che vorranno rispondere all’avviso dovranno avere, tra i requisiti, la residenza anagrafica nel Comune di Sulmona, in alloggio affittato come abitazione principale, con contratti registrati entro il 2019, in regola con i pagamenti delle imposte e non di natura transitoria ovvero quelli stipulati per motivi di studio o lavoro con durata di un anno.

Gli uffici comunali dei Servizi Sociali procederanno a verificare la situazione economica patrimoniale relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare, prendendo in considerazione i redditi riferiti al 2019. In questo difficile periodo di pandemia stiamo cercando di agevolare le famiglie in difficoltà, andando incontro alle esigenze dei cittadini con diversi interventi, sostenendo soprattutto le fasce più deboli. Ringrazio gli uffici per l’impegno nel dedicarsi a tanti bandi tesi a fornire un sostegno a chi si trova in una condizione difficile.

Due le fasce previste: una che individua un reddito annuo imponibile non superiore all’ammontare di due pensioni minime INPS per il 2019 pari a 13.338,26 euro, l’altra un reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare non superiore a 15.853,63. : una che individual’altra

Potranno partecipare, inoltre, coloro che hanno un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro e che dichiarino, con autocertificazione, che a causa della pandemia hanno registrato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 e di non disporre di risorse sufficienti per pagare l’affitto di casa”. Lo afferma il vicesindaco alle Politiche Sociali Marina Bianco( nella foto)

entro il 14 marzo 2021 utilizzando il modello scaricabile dal sito web del Comune oppure reperibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona in via Pansa, nella ex Caserma Pace, inviandole a mezzo pec: Le domande dovranno pervenireoppure reperibileinviandole a mezzo pec: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it , oppure recapitandole a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Mazara n.21 o a mezzo Raccomandata A/R allo stesso indirizzo, specificando sulla busta ( o nell’oggetto della pec): “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2019” .