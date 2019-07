Sulmona, al via Abwinw 2019

Sulmona,7 luglio– Gran successo per la seconda edizione di Abwine evento dedicato alla degustazione e conoscenza dei vini e del mondo dell’enologia, con le sue aziende rinomate in ambito nazionale ed internazionale.L’iniziatiuva è organizzato e promosso da meta produzioni e terradriatica, con l’associazione italiana sommelier sezione Abruzzo e sezione di Sulmona, con la partecipazione di slow food peligna e dell’associazione culturale metamorphosis. All’interno del cortile del palazzo della santissima annunziata ha avuto luogo l’inaugurazione.

Presenti come sempre professionisti del settore i quali hanno illustrato anche la storia dell’enologia, con i suoi segreti e peculiarità eminenti. La manifestazione si concluderà oggi domenica sette luglio. Abwine realizza il fondamentale connubio fra il mondo del vino, del territorio, dell’arte. Il coordinamento è stato curato da Elisa Colelladelegato ais Sulmona, ed è stato diretto artisticamente dal maestro Patrizio Maria D’Artista.

Come evento è nato in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anno della doc Montepulciano d’Abruzzo e, in questa seconda edizione del 2019, ha avuto come tema fondamentale la spumantizzazione dei vini della regione Abruzzo. Come sempre protagoniste della manifestazione sono state le famose cantine ed aziende del settore con i loro imprenditori i quali, hanno risposto con entusiasmo Cinquanta le aziende presenti in questa seconda edizione. Si sono potuti degustare vini e prodotti loali. La manifestazione, è stata anche caratterizzata dall’allestimento di mostre dedicate alla pittura, da momenti musicali grazie alla presenza del maestro mandolinista Francesco Mammola.. Molta come sempre è stata la partecipazione da parte del pubblico. Una manifestazione questa di Abwine che ben si inserisce nel cartellone dell’estate sulmonese che proprio in questio periodo vice il suo momento migliore.

Andrea Pantaleo