Sulmona: al Teatro è tornata ” La Scugnizza”

Sulmona, 16 dicembre– Al teatro comunale di Sulmona per una ennesima rappresentazioneè tornata l’operetta La Scugnizza, commedia musicale in tre atti, con la musica di Mario Pasquale Costa ed il libretto di Carlo Lombardo. A portarla nuovamente in scena in città è stata la celebre Compagnia Italiana di Operette, per la regia di Gian Paolo Mai, quale nono appuntamento della sessantasettesima stagione della Camerata Musicale Sulmonese.

Ottimi i costumi, le scene, gli artisti, la regia, le coreografie, l’intero staff organizzativo. Gli interpreti sono stati Claudio Pinto Toby, Clementina Regina Salomè, Vincenzo TremanteTotò, Riccardo Sarti Chic, Irene Geniatti Chiolero Gaby Gutter, Daniela D’AragonaMaria Grazia Riccardo Ciabò Cameriere, Massimiliano Costantino Domestico, Mark Biocca Scugnizzo; la direzione musicale è stata di Maurizio Bogliolo, i costumi di Eugenio Girardi, le coreografie di Monica Emmi, responsabile di sartoria Larysa Honcharova, fonico Massimo Di Bacco, luci Edoardo Ciarofoli, direttore di scena Filippo Sivelli, responsabile tour Claudio Corucci, sartoria Sorelle Ferroni; il corpo di ballo Ensemble Nania spettacolo è costituito da Giada Lucarini, Martina Alessandro, Martina Coiro, Erika Pentima, Irene Catroppa, Raffaella Siani, per la direzione artistica di Maria Teresa Nania. La prima rappresentazione dell’operetta La Scugnizza ha avuto luogo nella città di Torino, nel dicembre del millenovecentoventidue, e sarà un trionfo. Seguiranno repliche nei maggiori teatri italiani con l’operetta che continuerà ad avere plauso ed ovazioni.

La Scugnizza rappresenta una affascinante, ricostruzione della città di Napoli d’inizio novecento, ed è ispirata ai costumi di Napoli. La trama è avvincente, coinvolgente. Nella Napoli del primo novecento, grazie alla presenza degli scugnizzi Salomè e Totò, l’atmosfera è di continua festa ed allegria. Nonostante la loro povertà i due sono sempre allegri, spensierati, inconsapevolmente innamorati e riescono a creare situazioni movimentate, buffe, grazie all’ignara vittima dei loro scherzi, Maria Grazia, zia di Salomè. Giungono a Napoli turisti americani i quali sono il miliardario Toby Gutter, sua figlia Gaby, il fidato Chic, di lei segretamente innamorato. L’annoiato ricco americano ha la fortuna d’imbattersi nella bella, vivace, affascinante Salomè che, con la sua vitalità, riesce a risvegliare in lui l’amore per la vita. Toby rimane talmente affascinato da lei al punto di volerla sposare e condurre con sé in America. Anche lo scugnizzo Totò è innamorato di Salomè e cercherà di ostacolare la sua partenza; Maria Grazia però vede nell’unione tra Toby e Salomè la possibilità di una buona sistemazione sia per sé, sia per la nipote, e farà quindi di tutto affinché il matrimonio vada a buon fine. Dopo rocamboleschi intrecci, romantiche vicende, si giungerà ad un inaspettato lieto fine. La Scugnizza è operetta, capolavoro senza tempo, che celebre la secolare vita partenopea.

Andrea Pantaleo