Sulmona: al Teatro Caniglia in scena “Finché Morte Non Ci Sistemi” 

Biglietti in prevendita nel Temporary Store di Anfass Sulmona in Via Roma 19; il ricavato sarà devoluto alla stessa associazione

Sulmona a,11 dicembre– É ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per la commedia teatrale “Finché Morte Non Ci Sistemi” che arriva a Sulmona il 29 Dicembre al Teatro Maria Caniglia alle ore 21. I biglietti sono in prevendita nel Temporary Store di Anfass Sulmona in Via Roma 19 e ci sarà da ridere perché come ha detto l’autore del testo Jacopo Lupi “il nostro obiettivo come vi dicevo è quello di far ridere tutti, perciò devolveremo l’intero incasso a questa splendida Associazione che si prodiga tanto nel rendere felici le persone.” La regia è stata affidata a Pietro Becattini e le scene a Umberto Malfestuto che insieme alla coreografa Maria Francesca Galasso dirigeranno il cast formato da: Ignazio Tirimacco, Nicoletta Solitario Lancia, Azzurra Fauci, Emanuela Borrone, Roberto Carrozzo, Maria Francesca Galasso, Pietro Becattini, Jacopo Lupi, Luciano Marinucci, Emilio Di Pasquale e Tiziana Lo Stracco. A seguire ci sarà la premiazione del Premio Ars (Arte, Ricerca e Spettacolo) a sostegno della produzione di progetti teatrali italiani in fase di studio, di impegno nel Sociale, in campo Musicale, Artisti (h. 15,00)