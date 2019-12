Sulmona: al Teatro Caniglia concerto dei Neri Per Caso

Sulmona,9 dicembre– Entusiasmo al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, per l’attesissimo concerto dei Neri Per Caso, famosa formazione musicale con oltre venti anni di gloriosa carriera artistico musicale, quale ottavo appuntamento della 67^ stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. La formazione musicale è costituita da sole voci maschili, ed è formata da Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis, Daniele Blaquier.Il loro repertorio spazia in tutti i generi musicali. Nel concerto di Sulmona i Neri Per Caso hanno elargito due ore di musica di eminente qualità artistico musicale, interpretando brani celebri con canzoni natalizie, componimenti partenopei. Non è mancato l’omaggio ai Beatles, leggendaria formazione britannica, a John Lennon uno dei piedritti del gruppo dei Beatles, di cui l’otto dicembre ricorre purtroppo l’anniversario del suo assassinio avvenuto l’otto dicembre del millenovecentoottanta negli Stati Uniti D’America.

La formazione ha eseguito anche canzoni del suo vasto repertorio artistico quali sentimento pentimento, le ragazze, ed altre ancora, per un concerto che entra negli annali della storia di Sulmona, del teatro comunale Maria Caniglia. I Neri Per Caso, come gruppo di cappella, sono specializzati nel canto corale senza strumenti, che ha origine dal vetusto canto gregoriano. Essi sono esperti da sempre del genere del canto natalizio; fra le loro produzioni e pubblicazioni discografiche ricordiamo anche un album dedicato alle Carlos natalizie, il quale ha fatto registrare notevoli vendite nel mercato della discografia. Il natale è festa per eccellenza la quale unisce milioni di persone in tutto il mondo. Fra le tradizioni natalizie vi sono i canti tradizionali che, i Neri per Caso, eseguono sempre anche per ossequiare la secolare tradizione del Natale. I brani natalizi hanno la finalità di infondere la loro magia. Il concerto dei Neri Per Caso ha visto la presenza del pubblico giunto anche da altre città della regione Abruzzo desideroso di non voler mancare. Presente in teatro anche l’artista Beppe Frattaroli, nativo di Bugnara,il quale è stato salutato dalla formazione musicale durante il concerto. Gli auguri di buon Natale possono essere elargiti anche in musica con concerti musicali e brani natalizi. D strada i Neri per Caso ne hanno percorsa molta e di successi, soddisfazioni, trionfi, ne hanno conseguiti ed ottenuti molti, avendo avuto la loro carriera professionale sempre in ascesa. L’attenzione ora si sposta a domenica quindici dicembre 2019, sempre al teatro comunale Maria Caniglia, alle ore diciassette e trenta, con l’operetta Scugnizzala quale sarà portata in scena dalla celebre Compagnia Italiana Di Operetta,per la regia di Gian Paolo Mai.La stagione concertistica, della Camerata Musicale Sulmonese, si conferma sempre all’insegna di ottimi appuntamenti musicali.

Andrea Pantaleo