Sulmona: al Gran Caffè fino al 14 agosto l’evento “l’Anima della Pelle”

Sulmona,9 agosto– Il Gran Caffè Letterario di Sulmona, in Piazza XX Settembre, da sempre rappresenta uno dei salotti fra i più autorevoli della millenaria città di Sulmona, ed è anche sede di importanti appuntamenti ed eventi culturali, musicali, d’arte, fotografia, conferenze stampa, ed altro ancora. Dal sette al quattordici agosto il locale sulmonese ospiterà l’evento “l’Anima della Pelle”, allestito e realizzato da Manola Amoroso, Carla De Feo, Daniela Di Gregorio Zitella. L’evento “l’Anima della Pelle” nasce dal suono affascinante del violoncello, con la musica che, ancora una volta, si conferma protagonista indiscussa, transitando per un’eminente coreografia di disegni e ritratti, fagocitando un continuo, suggestivo susseguirsi di colori, uniti ad altre colorazioni, il tutto a realizzare un mosaico artistico di encomiabile arte e professionalità. Il tutto ha la finalità di acceder nell’intimo, nella realtà endogena dell’anima appesantita, per poi raggiungere a suonare le corde dei pensieri che, come sempre, affollano la mente umana; il tutto genera particolari emozioni, le quali si liberano attraverso la pelle, dune d’un deserto fertile.

Il violoncello è strumento assai vetusto il quale fa parte della famiglia del violino, viola, contrabbasso. Nel corso della storia il violoncello avrà una collocazione e fama sempre più autorevoli, giungendo anche in Italia in qualità di strumento solistico. Fra le sue tappe e traguardi importanti menzioniamo i compositori italiani fra i quali si annoverano Vivaldi, Boccherini, Haydn, Beethoven, Chopin ed altri ancora. Il violoncello nel corso della storia della musica, avrà la sua collocazione nelle orchestre, con il ruolo di solista. Manola Amoroso è ballerina, artista, insegnante di ballo, Carla De Feo è realizzatrice di disegni creati mediante la tecnica del carboncino, Daniela Di Gregorio Zitella è titolare della Trasformarte. Esse rappresentano una fondamentale trilogia di professionalità, arte, genialità, presente nella millenaria città di Sulmona.

Andrea Pantaleo