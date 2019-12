Sulmona: al Caniglia gran successo per Lo Schiaccianoci

Sulmona,8 dicembre- Gran successo al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona per il balletto Lo Schiaccianoci composto da Tchaikovsky, ed il libretto di Marius Petipa, quale terzo appuntamento della stagione dell’ACS Abruzzo circuito spettacoli. Ad eseguirlo il balletto di Milanoper la direzione artistica di Carlo Pesta, le coreografie di Federico Verratti, le scenografie di Marco Pesta. Lo Schiaccianoci è un classico del teatro e del balletto classico che appassiona tutti, grandi e piccoli, ad ogni età. Il pubblico del Maria Caniglia ha risposto ancora una volta con entusiasmo e partecipazione a questa nuova andata in scena di un balletto secolare, immortale. Ottimi il cast artistico, le luci, le scenografie, i costumi, per una rappresentazione straordinaria. La sua prima rappresentazione è avvenuta nel dicembre del 1892 nel teatro di San Pietroburgo e sarà un trionfo straordinario; il balletto ha avuto anche esecuzioni e versioni eterogenee, come questa eseguita al Caniglia, in chiave più moderna per la scelta dei costumi che hanno indossato gli artisti. Lo Schiaccianoci ha avuto anche trasposizioni cinematografiche, con il cinema il quale ha contribuito a renderlo immortale. Lo Schiaccianoci contribuisce all’atmosfera del Natale nel quale l’opera ha una collocazione, un posto indiscusso. Il balletto celebra la fiaba del principe Schiaccianoci. Il balletto è ambientato anche in un mondo fantastico che appassiona, coinvolge. L’inizio delle feste natalizie a Sulmona è stato caratterizzato dall’andata in scena ancora una volta dello Schiaccianoci, considerato uno dei più grandi capolavori del balletto di tutti i tempi. L’attenzione ora si sposta al quattordici dicembre alle ore ventuno, sempre al teatro Maria Caniglia, con l’andata in scena del Pesce d’Aprile, il quale vedrà sul palco celebri attori ed attrici dello spessore di Cesare Bocci, Tiziana Foschi, per la regia di Cesare Bocci.

Andrea Pantaleo