Sulmona: aggressione al bar ‘La Kiarenza’, in carcere uno dei responsabili

Sulmona, 24 dicembre– Ieri un 52enne di Sulmona , residente a Pettorano Sul Gizio (D. R. L. le iniziali) è stato tradotto presso il carcere di Vasto (Ch) dagli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Sulmona.L’arresto è stato eseguito in ottemperanza ad un provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura generale della Repubblica di Perugia per fatti che risalgono anche a 8 anni fa. L’uomo ha diverse condanne a suo carico sospese: 2 condanne nel 2010, rispettivamente per ricettazione ed usura, nel 2013 per omissione di lavori per edifici che minacciano rovina, nel 2016 per ricettazione, nel 2019 per lesioni personali aggravate e danneggiamento. Quest’ultima condanna chiude un’articolata indagine del Commissariato di Pubblica sicurezza di Sulmona per far luce su una spedizione punitiva di più persone consumata nel bar ‘La Kiarenza’ di Sulmona il 24 aprile 2012.

Nel locale furono aggrediti e percossi, con mazze di legno, gli avventori e furono danneggiati gli arredi del locale.

All’epoca, l’arrestato è stato sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, tutti i giorni. Il 52enne dovrà scontare una pena di 5 anni e 15 giorni di reclusione e dovrà pagare 5 mila 300 euro di multa e 300 euro di ammenda.

Maria Trozzi