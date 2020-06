Sulmona: aggredito e ferito l’avvocato Colaiacovo

Sulmona, 27 giugno- Ha suscitato enorme scalpore e sconcerto non solo in città la vile aggressione subita nella tarda mattinata dall’avv.Vincenzo Colaiacovo di Sulmona. L’episodio, sul quale stanno indagando polizia e carabinieri, si è verificato in un posto centralissimo sotto l’abitazione del professionista in Via Carrese tra Piazza XX Settembre ed il Comune. Protagonista del vile episodio sarebbe stato uno sconosciuto con il volto coperto dalla mascherina e un paio di occhiali scuri che ha colpito ripetutamente il professionista con un bastone di legno alla testa e in varie parti del corpo dileguandosi poco dopo nei vicoli della zona.

Soccorso e trasportato in Ospedale Colaiacovo,65 anni, è stato medicato e ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma abbastanza serie e ulteriori controlli saranno eseguiti nelle prossime ore. Quali le ragioni alla base dell’insano gesto non è dato di conscere ma sicuramente dev’essere stato un gesto sconsiderato di qualche squilibrato Di certo Colaiacovo oltre che un apprezzato professionista è da sempre anche un bravo giornalista.

In città e nella zona conta tantissimi amici. Fin da giovanissimo si era fatto apprezzare nella redazione del quotidiano “ Il Tempo” e da diversi anni anche come direttore di una delle testate “ Il Vaschione” tra le piu’ seguite in città per essere sempre stato un convinto sostenitore di Sulmona e dei suoi problemi. Insomma un brutto episodio che fa già tanto discutere a Sulmona. A Vincenzo gli auguri della nostra redazione per una pronta guarigione e per un ritorno in prima linea al piu’ presto piu’ motivato che mai