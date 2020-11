Sulmona: a dicembre torna l’appuntamento con le Stelle di Natale AIL

Sulmona,24 novembre- Il Sestiere Porta Manaresca – APS, che da oltre quindici anni collabora con l’AIL, contribuisce ad aiutare per la raccolta fondi AIL, finalizzata alla ricerca e alla cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, sono le Stelle di Natale AIL.

Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso, AIL e le sue sedi locali si sono organizzate per non far mancare nelle case questo simbolo della solidarietà, che ha contribuito negli anni a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici.

La campagna AIL quest’anno raddoppia, oltre alla consueta Piantina, avremo anche delle dolci stelle al cioccolato fondente o al latte (“Sogni di cioccolato”), da 350 grammi con nocciole IGP del Piemonte. Quest’anno ci sarà quindi un modo in più per ricevere la solidarietà direttamente a casa.

A Sulmona la campagna solidale AIL è partita con anticipo per far fronte all’attuale emergenza Covid. La grande novità è che abbiamo raddoppiato l’impegno, difatti, oltre ai soci del Sestiere Porta Manaresca – APS, quest’anno c’è anche la gradita collaborazione dell’Associazione Abruzzo Again. Per la prenotazione delle tradizionali Stelle AIL o delle dolci Stelle di cioccolato, opera della cioccolateria “Origine” di Lorenzo La Civita, bisogna prendere contatto con i seguenti numeri:

3489236896 – Nicola Paolilli (Sestiere Manaresca – referente AIL) 3473047497 – Alessandro Di Prata (Presidente Abruzzo Again)

Inoltre se ci saranno le condizioni, non mancherà il consueto banchetto AIL presso lo spazio di Piazza del Carmine nei giorni 5-6-8 dicembre.Aspettiamo le vostre prenotazioni per sostenere la ricerca.