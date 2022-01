Sulmona: la brutta storia del De Nino Morandi ancora in ‘esilio’

Sulmona, 24 gennaio– Si riaccende,giustamente,la polemica in città sulla vicenda del De Nino Morandi ancora ‘in esilio’ a Pratola Peligna dopo otto anni e pare di sfogliare il solito copione che dopo il sisma del 2009 ha interessato diverse strutture scolastiche e culturali della nostra città.E’ bene ricordare che oltre al De Nino Morandi la città sopporta ancora lo scandalo tecnico- burocratico e politico ( già perché la politica ha responsabilità pesanti su questa vicenda) del Liceo Ovidio. E che dire dell’altro scandalo della chiusura ancora della sede dell’Agenzia di promozione culturale in piazza Venezuela per una decisione che ha dell’incredibile senza che nessun esponente della politica cittadina nessun amministratore comunale si sia posto il problema sulla ragione vera di questa chiusura che mortifica una città intera? Oggi con una nota Franco D’Amico portavoce del De Nino Morandi ha riacceso i riflettori sulla vicenda e lo spunto è stato offerto dalle recenti dichiarazioni del Presidente della Pronvica Angelo Caruso, che ha minacciato di riprendersi le carte dell’appalto, di revocare cioè la convezione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche, soggetto attuatore per l’esecuzione degli interventi sulla sede storica di via D’Andrea.

Il comitato ricorda che, nel 2017, suggerì alla Provincia di scorrere la graduatoria senza fare ricorso ad una nuova procedura di appalto. Per cui l’allungamento dei tempi è dovuto proprio alla scelta politica adottata a suo tempo dalla Provincia. Per il portavoce del Comitato Franco D’Amico “La rabbia di Caruso arriva tardi Se davvero la politica voleva accelerare i tempi, per addivenire all’adeguamento del plesso scolastico, poteva farlo già da tempo senza arrivare al punto di non ritorno, ovvero ad otto anni esatti dal trasferimento della popolazione scolastica a Pratola Peligna”- interviene il docente, simbolo della battaglia. Se Caruso è intenzionato a ritirare tutta la documentazione dalle mani del Provveditorato, D’Amico dal suo canto potrebbe tirare in ballo nuovamente la Prefettura dell’Aquila, visto il perdurare dell’incresciosa situazione”.

Una sede alternativa a Pratola sarebbe l’ex convento di Sant’Antonio, che potrebbe ospitare gli aspiranti ragionieri e geometri già da settembre prossimo. Per la messa in funzione dell’immobile, che attualmente ospita la scuola media Serafini (in attesa del ritorno nella sede di via Volta si spera per fine anno scolastico), D’Amico si spese in prima persona nel 2019 al fianco delle istituzioni per reperire i pareri necessari. Il trasloco sfumò per la classe di collaudo della struttura, successivamente adeguata alla normativa vigente in materia per le scuole.

“Sembra una barzelletta” conclude “Ora si vuole riportare la scuola a Sulmona nella sede che avevamo individuato tre anni fa. Vengo a conoscenza che era necessaria l’approvazione del progetto esecutivo sulla sede storica per organizzare il trasloco. Ma questo particolare non venne fuori né fu messo nero su bianco sui verbali e sugli atti ufficiali. Vogliamo sperare che l’Itcg trovi finalmente la via di casa anche se la popolazione scolastica è ormai ridotta al lumicino”-