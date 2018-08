Sulmona: 75 anniversario del bombardamento della stazione ferroviaria

Sulmona, 26 agosto– In occasione del 75 anniversario del tragico bombardamento della nostra stazione ferroviaria, l’Amministrazione Comunale della Città di Sulmona, decorata con Medaglia d’Argento al Valor Militare, organizza con dovere istituzionale per domani, 27 Agosto 2018, una manifestazione per onorare i numerosi civili che in quella tragica mattinata persero la vita. Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa nella Parrocchia della Madonna Pellegrina alle ore 16:30 celebrata dal parroco Don Bernard Rezpecki e a seguire la deposizione di un cuscino da parte delle Istituzioni.Lo ha reso noto questa sera il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio (h. 19,30)