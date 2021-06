Sulmona 2 Giugno, storia recente e contemporanea

( di Mario Setta*)

Sulmona, 1 giugno -Prenessa: scrivo da anni su questo giornale on line ed avrò pubblicato centinaia di articoli, sotto la rubrica “Storie di storia”, con l’approvazione del direttore (esattamente 233 quelli riportati sul mio computer). Un servizio reciproco funzionale alla cultura sulmonese. Chi scrive non ne è nativo, ma con legami affettivi e culturali fin dalla scuola media e poi, dopo gli studi a Bologna e a Roma, nominato parroco a Badia di Sulmona, con risultati negativi per l’istituzione e allontanato, ma fortunatamente con vincita di concorso statale insegnante di storia e filosofia al Liceo scientifico Fermi.

Tutto ciò per chiarire che la mia partecipazione a questo giornale è stata occasione per diffondere idee e, soprattutto, iniziative nate nella scuola, come l’evento e l’associazione “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”, con i rispettivi testi storici, encomiati da personaggi come Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica e Richardson, ambasciatore britannico in Italia. Ambedue ospiti della città di Sulmona. Città che, purtroppo, non è mai riuscita a valorizzare la sua storia antica e moderna, i suoi monumenti, le sue particolarità (Ercole Curino, Eremo di Celestino V, Campo di prigionia di Fonte d’Amore).

I libri dedicati alla gente di Sulmona e al campo di concentramento sono numerosi ed emozionanti. Basta soltanto “Spaghetti e filo spinato” di Fox, o “Un pranzo di erbe” di John Verney. Con tutti gli altri: Krige, Furman, Jones, Goody, Simpson, Skinner, Leeming, tutti stranieri e tutti leggibili in italiano, curati inizialmente dal Liceo Scientifico Fermi e in seguito dall’associazione “Il Sentiero della Libertà”, che con l’attuale Presidente, Maria Rosaria La Morgia e il sottoscritto, ne hanno pubblicato una sintesi dal titolo “Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale”, edizioni Tracce-Fondazione Pescarabruzzo, 2014.

L’attuale esecuzione dei lavori per sistemare le baracche del Campo 78, realizzata per conto del Comune, rappresenta un merito e un progetto turistico di importanza internazionale, encomiato già da varie personalità straniere e, soprattutto dal MSMT (Monte San Martino Trust) di Londra sempre vicino alle storie sulmonesi. Bisogna dare atto alla sindaca, Anna Maria Casini, di aver espresso massima sensibilità per queste storie, essendone stato personalmente partecipe. A mio parere l’unica sindaca, in questi anni, capace di interessarsi e di valorizzare un simile monumento storico.

Sulle tematiche esposte e analizzate in questo giornale, in linea col fatto che la dimensione temporale assume contemporaneamente valore di storia e memoria, si finisce spesso di ripetersi o di tornare su questioni già dibattute. Personalmente il tema della Repubblica mi ha sempre affascinato, sia per motivi di studio specifico e sia per il contatto con la vicenda storica abruzzese del Presidente Carlo Azeglio Ciampi e col suo staff di consiglieri, in particolare di Arrigo Levi, che ha seguito direttamente, perfino venendo a Sulmona per controllarne la stesura, la pubblicazione del libro “Il sentiero della Libertà, un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi” (Laterza, Roma-Bari 2003).

Sulle testimonianze del Campo 78, tramite l’amico e giornalista Goffredo Palmerini, ho ricevuto la seguente lettera:

Carissimo Mario, eccoti una prima rassegna. Grazie per l’offerta di firmarlo insieme, ma francamente non c’è stato alcun mio intervento, l’articolo era bello e completo, e ogni aggiunta avrebbe stonato. Va benissimo così, sei un grande, generosissimo! Grazie.

Goffredo

* storico

Che dire? Rompiamo,per una volta, il silenzio sui nostri collaboratori per testimoniare pubblicamente l’apprezzamento, oltre la stima e l’amicizia vera, nei confronti di Mario Setta, uomo straordinario e colto, leale e propositivo, che da anni ci onora della sua collaborazione e che ha contribuito non poco a far crescere questo giornale con il suo prezioso contributo. Come testimoniano anche i segnali contenuti nella rassegna dell’amico Goffredo Palmerini non solo in Brasile e Argentina il lavoro di Mario Setta è seguito attentamente. C’c di piu’ Personalmente ho potuto constatare l’affetto e l’attenzione dei nostri corregionali in Canada e Australia per il suo lavoro e quindi anche per il Corriere.Da quelle parti le nostre comunità di abruzzesi sono numerose e ben organizzate. Non so per quanti questi segnali possono valere. Per Mario Setta sicuramente molto; per noi sono di certo un incoraggiamento e un impegno a fare sempre meglio questo lavoro. Grazie Mario

( giovanni ruscitti direttore CorrierePeloigno.it)