Sulmona, 17-20 Ottobre 1943

Sulmona,17 Ottobre- Il 17 ottobre 1943 viene cannoneggiato l’Eremo di San Pietro Celestino sul monte Morrone, perché si riteneva vi fossero rifugiati numerosi evasi. L’edificio fu distrutto, ma non si ebbero vittime, perché i prigionieri erano riusciti a mettersi in salvo.

Nello stesso giorno i tedeschi setacciano la zona morronese alla ricerca dei prigionieri di guerra. Oltrepassando l’ Abbazia Celestiniana di Badia di Sulmona, si dirigono verso Case Lupi, S. Pietro e arrivano fino alle case D’Eliseo nella zona di Castel d’Orsa. La famiglia D’Eliseo viveva di pastorizia e agricoltura. Gente povera. Quando arrivano i tedeschi, è presente alla scena Berardino D’ Eliseo, allora ventenne, figlio di Antonio.

Io ero tornato dal militare – racconta – e lavoravo per aiutare la famiglia. I tedeschi arrivarono e ci presero, ci portarono prima sulla montagna, alla “casa delle vacche”, dove catturarono molti prigionieri. Eravamo una quarantina. Ci condussero quindi al campo di Fonte d’ Amore. Io e mio cugino siamo stati liberati il 19 ottobre. Il giorno successivo, il 20 ottobre, mio padre, mio zio, un nipote di mio zio per parte della moglie e un altro uomo furono fucilati al cimitero di Sulmona. C’era stato un processo. Furono condannati a morte perché tenevano le armi. Vennero ritenuti “capi ribelli”. Ma non era vero, perché mio padre teneva la passione per la pistola, che portava sempre alla cintura. Per bisogno e per difendersi. Sapevamo che non si potevano portare le armi, ma non avevamo fatto niente. E’ vero che avevamo dato da mangiare ai prigionieri; ce n’ erano tanti: inglesi, egiziani, arabi, di tutte le qualità. Ma non fu per questo che furono fucilati. Li presero con le armi, perché non fecero in tempo a nasconderle prima che arrivassero i tedeschi.

Angela D’ Eliseo, nata il 20.12.1916, figlia di Giuseppe, era già sposata ed abitava al casino Spinosa, nella zona di Acquasanta, al tratturo di Sulmona. Apprese la notizia dell’ arresto del padre e dei parenti il 18 ottobre, tramite il cognato. Racconta: Il 19 ottobre andai anch’ io con mia madre al campo di concentramento di Fonte d’ Amore. Mio padre non c’ era. Ci dissero che l’ avevano mandato a lavorare a Sulmona. La sera portammo al comandante del campo parecchia roba: vino, olio, farina, ecc. Tornammo al campo il mattino dopo. Non ci dissero niente. La sera del 20 ottobre fummo mandati al Palazzo del Comune di Sulmona. Ci fecero entrare in una stanza e chiusero la porta. Tirarono fuori delle fotografie ed altre cose di mio padre. Capii subito che era successo qualcosa di grave. Svenni. Ci fu dato una lettera scritta su un foglietto da mio padre a mia madre nella quale diceva che c’ era stato un processo, quella stessa notte, e che erano stati condannati a morte. La lettera è andata perduta. Ricordo che c’ era scritto: “Se mi vuoi venire a trovare, sarò al cimitero di Sulmona, perché saremo fucilati”. La fucilazione era avvenuta alle 7 di quel mattino. Mia madre, dopo qualche giorno, mi riferì che quel 17 ottobre, quando vennero i soldati tedeschi, c’ era una fitta nebbia e mio padre non aveva fatto a tempo a gettare l’arma. Ma non avevano trovato nessun prigioniero in casa, perché erano scappati. Ne erano passati parecchi in quei giorni. Dopo la morte di mio padre, ospitammo ancora dei prigionieri alleati fino al mese di maggio del 1944. Qualcuno imparò perfino a parlare italiano.

Lidia Mastrogiuseppe, nata il 24.5.1929, nipote di Giuseppe D’Eliseo, ricorda che quando fu arrestato il nonno Giuseppe, sua nonna portò al Campo di Fonte d’ Amore una damigiana di vino e parecchi altri viveri: uova, olio, farina, lardo, ecc. Ma fu tutto inutile.

Giuseppe Di Cioccio, classe 1908, fu preso anch’ egli a Castel dell’ Orsa e condotto al campo di concentramento. Era un pastore con una ottantina di pecore. Ricordando quella vicenda, dice:

I fratelli D’ Eliseo furono sorpresi con le armi per ingenuità, perché non si resero conto del rischio. Non so se sapessero leggere e scrivere, ma so che ognuno di loro possedeva un’ arma. Ricordo che tenevano una pistola, una rivoltella e una bomba a mano. Ospitavano in casa un prigioniero egiziano ed io li avevo avvisati di mandarlo via, perché era pericoloso.

Il 20 ottobre, alle ore 8 del mattino, nei pressi del cimitero di Sulmona, furono fucilati: Giuseppe D’Eliseo, nato a Roccacasale il 30.12.1876; Antonio D’Eliseo, nato a Roccacasale il 15.11.1886; Antonio Taddei, nato a Roccacasale il 2.3.1925; Giuseppe De Simone, nato a Pratola Peligna il 13.10.1908. Giuseppe e Antonio D’Eliseo erano fratelli, Antonio Taddei, il loro nipote e Giuseppe De Simone, un conoscente capitato lì per caso.

In data 21 ottobre 1943, viene affisso il manifesto firmato Zepp, Comandante Presidio Militare Tedesco, che avvisava dell’avvenuta fucilazione dei quattro italiani perché trovati in possesso di rivoltelle, bombe a mano ed altri arnesi proibiti. Si avverte il pubblico che chi possiede armi di qualsiasi specie è tenuto a presentarle al Comando di Presidio Militare Tedesco entro le 24 ore dalla affissione del presente manifesto.Absalom ritiene che la fucilazione al cimitero di Sulmona sia stata la prima occasione in cui dei civili italiani vennero passati per le armi con la specifica accusa di aver “aiutato e favorito” dei fuggiaschi. (…) Purtroppo l’esecuzione dei quattro italiani non sembra sia stata oggetto d’ indagine in quanto crimine di guerra, forse per il fatto che il giorno precedente agli arresti era stato promulgato il decreto militare n. 1 quale primo atto del resuscitato governo fascista con a capo Mussolini appena liberato; esso prevedeva la pena di morte per i civili che proteggevano i prigionieri alleati evasi. Naturalmente era molto poco probabile che esso fosse stato affisso, alla data del loro “crimine”, nel piccolo villaggio dove quegli uomini, probabilmente analfabeti, vivevano.

Una diversa versione dell’ episodio viene riferita da Walter Cavalieri:

Il 17 ottobre a Castel d’ Orsa di Pratola Peligna alcuni partigiani sbarravano il passo ad un forte contingente tedesco per consentire a numerosi prigionieri angloamericani di mettersi in salvo fuggendo verso i boschi. Dopo un violento scontro a fuoco, esaurite le munizioni e sopraffatti dal nemico, i partigiani Antonio e Giovanni D’ Eliseo, Antonio Taddei e Giuseppe De Simone venivano catturati e fucilati tre giorni dopo nei pressi del cimitero di Sulmona. Erano i primi caduti della formazione partigiana che prenderà il nome di ‘Conca di Sulmona’ al comando del tenente comunista Claudio Di Girolamo.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca sostanzialmente la versione presentata da Costantino Felice. Risulta evidente, quindi, la dipendenza da una stessa fonte originaria, identificata dallo stesso Costantino Felice nella documentazione conservata all’Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani. Si tratta di documentazioni elaborate subito dopo la guerra, nelle quali fatti e persone assumono spesso connotazioni “partigiane”.

Nell’ Archivio del Comune di Sulmona, si conserva un documento, con data 2.5.1946, a firma del Sindaco, indirizzato alla Commissione Regionale Abruzzese per il Riconoscimento della Qualifica di Partigiano, nel quale i fatti del 17 ottobre vengono così descritti: Breve combattimento al Castello dell’ Orsa tra partigiani e tedeschi nel corso del quale quattro partigiani vengono fatti prigionieri.

Da quanto esposto, sulla base delle testimonianze orali, data l’impossibilità di reperire, al momento, fonti documentali in merito, si può ritenere che le quattro vittime della barbarie tedesca siano state fucilate, ufficialmente, a causa del possesso di armi. Ma ciò non toglie che si trattasse di persone semplici e pacifiche, che non avrebbero certamente usato armi contro le persone, fossero pure tedeschi. Al di là della retorica o della strumentalizzazione “a posteriori” che ne è stata fatta, i D’Eliseo, De Simone e Taddei rappresentano il primo vero crimine contro la dignità umana perpetrata nella Valle Peligna e in Abruzzo, subito dopo l’occupazione tedesca. Da allora, la ferocia nazista non sembra aver limiti, tanto che fucilazioni, eccidi, stragi si verificano in tutta la zona vicino al fronte. Se, per i quattro fucilati a Sulmona, la motivazione della condanna sembra essere soprattutto il possesso delle armi, per altri l’aiuto ai prigionieri fuggiaschi è la causa determinante.

Mario Setta

Cfr. AA.VV (Rosalba Borri, Maria Luisa Fabiilli, Mario Setta, a cura: “E si divisero il pane che non c’era”, II ediz. a cura dell’associazione “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”, Sulmona Qualevita 2009.

