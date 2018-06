Sulmona: è morto Edoardo Facchini, già Presidente del TDM

Sulmona, 3 giugno– E’ morto stamani Edoardo Facchini già Presidente del Tribunale dei diritti del malato protagonista di tante battaglie per affermare una sanità migliore e più giusta. Aveva 73 anni e da qualche tempo stava lottando con forza e grande dignità contro una malattia che lo aveva colpito e non gli ha lasciato scampo. In passato era stato impegnato in politica nelle fila del Partito socialista e a Castel di Sangro, nell’Amministrazione guidata dal sindaco Gargano era stato anche consigliere Comunale e nello stesso periodo anche Componente del primo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Acquedottistico “Valle-Peligna Alto Sangro”. Qualche anno più tardi abbandonata la politica attiva si era dedicato con tanta passione alle attività del TDM. La Camera ardente è stata allestita a Sulmona in Via Torcia e domani pomeriggio la salma sarà trasferita nella sua Castel di Sangro. Alla famiglia Facchini le condoglianze della nostra redazione.