Successo per la 1^ edizione “Abwine Abruzzo Wine and Culture”

Sulmona, 22 luglio- Successo ieri sera a Sulmona, per la 1^ edizione dell’evento “Abwine Abruzzo Wine and Culture”, che si è svolto all’interno dell’incantevole cortile del Palazzo della Santissima Annunziata. Presenti 25 cantine provenienti da ogni parte dell’Abruzzo; Sulmona per due giorni ed in questa notte è stata la capitale regionale del vino di qualità che conta . La nostra Nazione è tra le prime al mondo per la produzione dei vini e l’Abruzzo non è da meno. La serata ha visto la presenza di tavoli allestiti con le produzioni enologiche al fine di consentire di gustare gli ottimi prodotti. Non sono mancati dibattiti, confronti, analisi sia da parte degli esperti del settore, sia dei consumatori. Oltre agli intenditori e gli appassionati non sono mancati i curiosi del caso.

La prima edizione “Abwine Abruzzo Wine and Culture” ha avuto la finalità di promuovere il nostro territorio della valle peligna con le sue bellezze straordinarie. La serata ha visto anche la presenza di ospiti fra i quali il pittore Silvio Formichetti il quale, per l’occasione, ha proceduto a realizzare un quadro incantando il pubblico presente. Serata quindi non soltanto all’insegna dell’enologia ma anche della musica, della pittura, dell’arte, della cultura, tutto a rappresentare un prezioso mosaico d’erudizione illustre. La giornata di domenica vedrà a partire dalle ore 18:00 conferenze aventi come tema il settore dell’enologia, il magnifico ed affascinante mondo della produzione dei vini.

L’enologia è la scienza che studia la trasformazione dell’uva in vino; di fondamentale importanza ai fini di ottenere un vino di qualità è anche il curare con attenzione le vigne: la vigna ha una vita particolare la quale richiede cura ed attenzione. La vinificazione è altro procedimento particolare al fine di ottenere il mosto che poi, a seguito di fermentazione, si trasforma in vino; esistono più tecniche di vinificazione tutt’ora praticate. In occasione del cinquantesimo anniversario della DOC Montepulciano d’Abruzzo si è pensato di allestire quest’evento al fine di far conoscere più da vicino l’affascinante mondo dell’enologia.L’auspicio è che, questa prima edizione, sia l’inizio di un percorso importante e l’augurio che in futuro l’evento “Abwine Abruzzo Wine and Culture”possa ripetersi con edizioni sempre più autorevoli e prestigiose.

Andrea Pantaleo