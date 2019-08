Subito installazione di Postmat nella frazione di Pietransieri

Roccaraso, 28 agosto- “Abbiamo scritto al Responsabile territoriale per l’Abruzzo di Poste Italiane per richiedere che nella frazione di Pietransieri, nel comune di Roccaraso, venga installato uno sportello Postamat, per permettere ai residenti di svolgere con più facilità alcune operazioni fondamentali nella vita di tutti i giorni”.È quanto dichiara Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura.“Questa richiesta – aggiunge Amicone – nasce dal desiderio di andare incontro alle esigenze soprattutto delle persone più anziane, che oggi per qualsiasi necessità sono costrette a prendere la macchina e a recarsi a Roccaraso. Questo purtroppo non sempre è facile o possibile, soprattutto nei mesi invernali. Con uno sportello Postamat, invece, sarà possibile effettuare operazione come prelevare denaro, pagare bollette precompilate, consultare le informazioni del proprio conto corrente postale ed effettuare ricariche telefoniche. L’obiettivo della nostra associazione è quello di cercare di aiutare e migliorare la qualità della vita di tutto il paese, e pensiamo che questa possa essere una miglioria semplice, ma di aiuto per tante persone”.(h. 20,30)