Storie  di neve a Roccaraso

Negli ambienti sportivi e soprattutto sui media nazionali la cittadina turistica dell’Alto Sangro è oggi un riferimento forte per la sua crescita straordinaria fatta registrare soprattutto nell’ultimo decennio. Un vero orgoglio per l’intero Abruzzo Ma questo processo è partito da lontano. Ugo Del Castello, studioso attento e rigoroso, ma soprattutto roccolano orgoglioso, da anni si dedica con passione e competenza alla ricerca di pezzi importanti di questa storia affascinante. Nel suo libro “Roccaraso, due solchi sulla neve lunghi 100’anni ” risulta evidente quanto sia stata vivace ed importante l’attività sciistica di Roccaraso iniziata nel lontano 1910 ad opera del Touring Club Italiano. Ecco alcune testimonianze

Roccaraso,8 maggio- Poi accade che il10 dicembre scorso mentre leggo il quotidiano Libero, a pagina 18 trovo un articolo su quei giorni di vacanza e di sci a Cortina d’Ampezzo e tra le righe emerge la dichiarazione del direttore della Scuola di Sci Cortina, Giovanni Alverà, il quale afferma che la sua scuola è la prima in Italia riconosciuta nel dicembre 1933 dalla F.I.S.I.. A questo punto, punto nell’orgoglio, con una lettera al quotidiano abruzzese Il Centro racconto questi fatti storici e contesto amichevolmente a Cortina d’Ampezzo il primato.

L’articolo del quotidiano abruzzese è stato ripreso e rilanciato in quel territorio dal quotidiano locale Il Giornale delle Alpi. Sono certo che la notizia arrivata dall’Abruzzo abbia scompigliato le certezze della “Regina delle Dolomiti”. Tant’è vero che il giorno dopo lo stesso quotidiano pubblica una intervista rilasciata da Giovanni Alverà, che rivendica il loro primato, affermando che è quella di Cortina la prima scuola riconosciuta dalla Federazione, semplicemente perché sono stati i primi a dotarsi di un atto costitutivo notarile firmato il 15 dicembre 1933.

A questo punto assume rilevanza il ruolo istituzionale della Federazione. Nel 1908 a Torino tre sci club fondarono l’Unione degli Ski Clubs Italiani; nel 1913 a Milano l’organismo venne sostituito da una nuova struttura: la Federazione Italiana dello Ski; che a sua volta nel 1920 fu riorganizzata e assunse il nome di Federazione Italiana dello Sci (F.I.S.); nel 1933, con l’assorbimento degli sport del ghiaccio e del bob il nome venne mutato in Federazione Italiana Sport Invernali.

Da questo percorso si evince chiaramente che non c’è stata soluzione di continuità nella vita federale, ma solo riorganizzazione dettata dallo sviluppo crescente dell’attività sciistica italiana; attività caratterizzata sicuramente anche dalla nascita di molte scuole. Tant’è vero che la F.I.S. già nel 1932 incominciò a formare ufficialmente i nuovi maestri di sci.

Quindi gli anni tra il 1929 e il 1933 furono contraddistinti da una rivoluzione organizzativa. E proprio nel 1931, con la fondazione a Roccaraso della Scuola Tecnica di Sci dei fratelli Valle e Pompanin, “unica in Italia riconosciuta dalla F.I.S.” che si inizia questo percorso ufficiale e qualificante dell’attività di insegnamento dello sci attraverso il riconoscimento da parte della Federazione.

È per questa ragione che mi sono permesso di contestare il primato evocato dal direttore Alverà. Il primato fu sancito a Roccaraso, ironia della sorte da tre maestri di sci ampezzani. E di questa particolarità ne siamo doppiamente fieri ed orgogliosi, perché quando un po’ tutti, parlando di Roccaraso la definiscono la “Cortina del Sud”, non fanno altro che riconoscere questo importante rapporto, anche se non coltivato, che ci lega alla “Regina delle Dolomiti”.

È questa la ragione del nostro appellativo che incuriosisce un po’ tutti. Credo che il gemellaggio di Roccaraso con la bella Cortina sarebbe cosa opportuna se giustamente condivisa e perciò mi sono rivolto al Sindaco di Roccaraso affinché si adoperi in tal senso.

Capisco molto bene la reazione degli amici cortinesi, che ha raggiunto l’apice nella trasmissione radiofonica di Rai2 I provinciali di Pif, dove mi sono scontrato, si fa per dire, con Giovanni Alverà.Anch’io mi sarei comportato come loro, appellandomi alla formalità richiesta dalla F.I.S.I. e soddisfatta per primi dalla Scuola di Sci Cortina. Ma, alla luce delle considerazioni poc’anzi espresse e soprattutto del fatto che la Federazione non ha mai avuto soluzione di continuità fino ad oggi, ho sentito il dovere, anche a nome della mia comunità, di poter affermare definitivamente che la SCUOLA TECNICA DI SCI dei fratelli Valle è stata la prima in Italia riconosciuta dalla Federazione, anche se nel 1931 ancora non veniva richiesta una formalizzazione giuridica. O forse c’è stata, sia pure di altra natura, e una serie di vicissitudini dovute ai fatti di guerra, ma anche al trasferimento in quegli anni della sede della Federazione da Roma a Milano hanno fatto sì che si sia smarrito il documento autorizzativo?

Quando ho iniziato le mie ricerche incominciai a girovagane nel buio, perché Roccaraso fu totalmente distrutta dai soldati tedeschi durante l’ultimo Conflitto Mondiale e ogni cosa si perse sotto le

macerie, forse anche i documenti della scuola dei fratelli Valle, magari depositati agli atti comunali. Io credoche l’autorizzazione alla scuola fu siglata sicuramente da un atto federale, altrimenti il giornalista della Gazzetta dello Sport non avrebbe scritto in quella didascalia “unica riconosciuta dalla F.I.S.”. Se c’è stato che fine fece in quel trasferimento? Oppure che fine fece durante il bombardamento di Milano, quando l’archivio della F.I.S.I., posto nello scantinato dell’edificio che ospitava la sede federale scomparì avvolto dall’acqua che allagò il locale? Queste notizie me le diede a suo tempo Claudio Baldessari, responsabile dell’archivio federale agli inizi degli anni Duemila. Lo contattai per avere questa notizia e magari tante altre che eventualmente potessero arricchire le mie ricerche.

La Scuola Tecnica di Sci presumibilmente esercitò la sua attività fino agli anni 1934 o 1935, poi Ferdinando, Renato Valle e Paolino Pompanin tornarono a casa. Il dépliant è proprio di questi anni, perché in alto reca la scritta F.I.S.I. A questo punto si può affermare che ci troviamo in presenza di una scuola di sci che fu la prima riconosciuta in Italia senza atto costitutivo dalla F.I.S. e di una scuola di sci che fu la prima riconosciuta in Italia con atto costitutivo dalla F.I.S.I..

Della prima non c’era più memoria, io l’ho riscoperta e perciò ho chiesto a Flavio Roda, presidente della Federazione, fermo restando il primato sancito nel 1933 dalla Scuola di Sci Cortina: che la Federazione Italiana Sport Invernali, riconosca alla SCUOLA TECNICA DI SCI, fondata a Roccaraso dai fratelli Ferdinando e Renato Valle e Paolino Pompanin il titolo onorifico alla memoria di “Prima scuola italiana di sci riconosciuta nel 1931 dalla Federazione Italiana dello Sci (Fis)”. Sarebbe un bel gesto innanzi tutto nei confronti dei maestri ampezzani e poi anche di Roccaraso che li ospitò. E per questa ragione, se la Federazione dovesse esprimersi in tal senso, di emettere un attestato che sia conservato agli atti della Casa Comunale di Roccaraso. In questi giorni mi sto adoperando per apporre affianco alla porta del locale, che fu sede della scuola, una targa commemorativa in bronzo. Verranno Giovanni ed Enrico Valle, figli dei maestri di sci Renato e Ferdinando.Agli amici della Scuola di Sci di Cortina ed in particolare al suo direttore Giovanni Alverà, ho rivolto l’invito ad adoperarsi presso la F.I.S.I. per sostenere questo riconoscimento onorifico e allamemoria. In caso positivo, di conservare nella sua scuola una copia del citato attestato, in segno di amicizia con Roccaraso. Sono queste le ragioni che nel corso dei decenni hanno consentito di definire Roccaraso “la Cortina del sud”. E confido che tutto ciò possa portare a un gemellaggio tra le due località sciistiche se non addirittura insieme all’Abetone.

La cerimonia per l’apposizione della targa commemorativa si svolgerà a Roccaraso, domenica 27 maggio a partire dalle ore 17 con la celebrazione di una Santa Messa e alle 18 presso la Sala del Consiglio comunale.

Ugo Del Castello