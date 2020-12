Storie dei nostri borghi: Bugnara e i..barbari

Sei barbari venendo da tal plaga etc. Veggendo Roma etc

.Stupefacensi quando Laterano a le cose mortali andò di sopra.

Che cosa voleva intendere il fiorentino Dante nel XXXIº canto del Paradiso?

Bugnara, 2 dicembre- Semplice, quando i Germani dal nord Europa rozzo incivile ed arretrato, arrivavano a Roma restavano davanti ai suoi Palazzi; tra i quali i più magnificenti nell’epoca San Giovanni in Laterano; presi e stupiti ancora più che un bambino ad Eurodisney.

Ora le nostre millenarie visioni, in riguardo a queste più semplici popolazioni, sono state nel tempo culturalmente fondate,se non avevano al confronto costituito una edilizia civile di, città acquedotti ponti strade palazzi anfiteatri monumenti etc., ma ancora vivevano in misere baracche di legno e paglia alla maniera dei cavernicoli , se non però ,con il legno, aver i vichinghi ed al contrario di ardite iscrizioni di poche pietre runiche, raggiunto una competente ingegneria navale da attraversare i grandi mari.

Tutto ciò,sembra, sino ad Alfred Nobel, che, e siccome mai prima gli sarebbe stato tecnicamente possibile costruire l’acquedotto corfiniense delle Uccole , od anche i cunicoli Romani del Fucino, appare, abbia scoperto la dinamite con la stessa rovente necessità di Cristoforo Colombo che scoprì l’America per prospettiva di nuove terre pianeggianti che non in Liguria. In effetti la possibilità di sviluppo e di modernità della Scandinavia dipendeva massimamente dalla capacità di rompere le pietre per poter costruire poi,ad immagine della millenaria Roma e del suo Impero greco-asiatico che aveva esportato sino ai loro rigidi confini.

Però quelle ,ed ancora presenti antiche civiltà, potevano sorgere solo in caso di adeguata soffice geologia se tutti lavori di taglio e sagomatura dei marmi si potevano svolgere proficuamente solo con poche tecniche manuali , tantoché ancora oggi, e soltanto io, mantengo la perplessità che la mancata espansione di Roma in Nord Europa sia un disinteresse politico ( come quello ora delle grandi Nazioni verso quella del terzo mondo dove non si estrae petrolio) generato dalla impossibilità di operare le giuste speculazioni edilizie proprio perché non vi dovrebbero essere giacimenti di travertini ed altri marmi leggeri od almeno non li trovarono, se il Nord Europa è massimamente una immensa distesa di durissimo granito ben impossibile da lavorare con gli antichi procedimenti tal da non aver concepito nella mente proprio questa possibilità di considerarlo un materiale per elevare costruzioni proprio per la sua estrema e ,da Nobel, sorpassata caratteristica.

Ora, le cave di sbrigativa e sommaria prossimità, da dove hanno estratto i minerali per il calcestruzzo di elevazione dei viadotti di Bugnara e di Cocullo apparsi poi sovranamente e pietosamente ammalorati, sono ancora aperte ed ugualmente visibili ai fianchi delle montagne e con semplicissima analisi geologica si può stabilire come ;per assenza di durezza friabilità porosità talché si scavano facilmente con un piccone ;non sono prodotti adatti al calcestruzzo (anche depotenziato)di elevazione in special modo per opere così strategiche che debbono sopportare così enormi spinte e sollecitazioni, e per buona legge non avrebbero dovuto essere impiegati.

Poi in questo incontaminato ambiente sociale esiste sempre colui che per antica mentalità opportunista, non si sa quanti miliardi vuole e pretende in autocontratto, per una riverniciatura antisismica di questi viadotti , mascherandoli con una carnevalata di intonaco. Ma ,se questo serio fenomeno di sfaldamento e degrado per esposta convivenza con gli agenti atmosferici e chimici , oltre il degrado morale, è di più avvenuto nelle province geologiche morbide, è di meno in quelle compatte, allora sarebbe necessario nella norme, oltre alla ricostituzione della legge mineraria fondamentale ,anche un capitolato speciale particolare per l’appalto delle opere notevolmente strategiche, che obblighi a prelevare i minerali per la ricostruzione dei viadotti autostradali soltanto da quelle cave dove ,per durezza Mohs ,siano estraibili con l’esclusivo impiego di esplosivi, importandoli anche con lungo trasporto dalle zone dove si trovano sia in Italia che fuori. Sembra invece che a Genova il nuovo ponte è stato ricostruito con gli stessi materiali locali per i quali è caduto.

