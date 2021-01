Storia del Tricolore Italiano

Sulmona, 7 gennaio- Il Tricolore Italiano, la nostra bandiera nazionale, foriera della storia gloriosa nella nostra nazione, del nostro passato, nasce a Reggio Emilia sabato sette gennaio millesettecentonovantasette, grazie al parlamento della Repubblica Cispadana, a seguito della proposta del deputato Giuseppe Compagnoni. Lo stendardo, la bandiera cispadana, da questo istante è considerato emblema universale con i suoi tre colori verde, bianco, rosso. Siamo nell’Italia nella quale si hanno le vittorie di Napoleone Bonaparte, nella prima campagna d’Italia,momento storico nel quale sorgeranno molte repubbliche fra le quali ricordiamo le repubbliche Ligure, Romana, Partenopea, l’Anconitana. La maggior parte di tali stati non sopravvive all’offensiva attuata dall’Austria e dalla Russia avutasi e iniziatasi nel millesettecentonovantanove. A seguito del Congresso di Vienna, una volta terminato, il nostro vessillo tricolore viene detronizzato dalla cosiddetta Restaurazione ma, nonostante ciò, continua ad essere esposto, innalzato, utilizzato, quale emblema di libertà ed identità italiana. Nelle azioni di prima linea dei moti del milleottocentotrentuno, nelle sollevazioni Mazziniane, nella leggendaria ed imperitura impresa eroica del fratelli Bandiera, nella sollevazioni degli stati della Chiesa. In ogni parte e territorio d’Italia, del suolo Italico, il Tricolore Verde, Bianco, Rosso, esprimono un’anime speranza, una medesima unità ed identità patriottica nazionale. Nel suo canto agli italiani composto nell’anno milleottocentoquarantasette Goffredo Mameli, descrive tali realtà, tali emozioni straordinarie ed immortali. Si giunge ai moti del milleottocentoquarantotto, alle cinque giornate di Milano; Milano città indomita ed altera si solleva contro l’invasione straniera. Seguono scontri e s’innalzano barricate contro l’esercito austriaco.

Da Milano a Venezia, da Roma sino a Palermo, fervono gli ideali di unità, coesione nazionale, popolare; tutti i ceti sociali si uniscono sotto l’egida dei valori dell’unità nazionale, del comune senso di appartenenza all’essere italiani. Giovedì ventitre marzo milleottocentoquarantotto sua Maestà Carlo Alberto, Re di Sardegna, annuncia il proclama della prima guerra d’indipendenza, il quale è immediatamente recepito ed accolto dalle popolazioni del Lombardo Veneto. La prima guerra d’indipendenza è combattuta dal Regno di Sardegna, dai volontari italiani contro l’Impero austriaco, e le altre nazioni conservatrici, dal ventitre marzo milleottocentoquarantotto al ventidue agosto milleottocentoquarantanove nella penisola italiana. Il Risorgimento Italiano vedrà combattersi ben centouno battaglie occorse al fine di unire il suolo italiano in un’unica nazione, bandiera, identità nazionale. Molti giovani, motivati dagli ideali di unità nazionale, moriranno in questi conflitti risorgimentali. In questo percorso storico immortale il nostro Tricolore è sempre presente, protagonista. Il diciassette marzo del milleottocentosessantuno si proclama in nuovo Regno d’Italia, con la bandiera la quale è quella adottata nella prima guerra d’indipendenza.

La legge che definirà la bandiera nazionale giungerà solamente nel millenovecentoventicinque; nel Tricolore viene introdotto lo stemma della casa Reale dei Savoia. Dopo la nascita della Repubblica, evento avutosi nel millenovecentoquarantasei, a seguito del referendum svoltosi il due giugno dello stesso anno il quale, fra luci ed ombre, vede la vittoria della Repubblica a vantaggio della Monarchia, mediante un decreto presidenziale del diciannove giugno millenovecentoquarantasei si procede a stabilire come sarà la nuova bandiera, confermata dall’assemblea Costituente, ed in seguito inserita nell’articolo dodici della Costituzione, norma costituzionale insita nei principi fondamentali sui quali si fonda la Repubblica Italiana. Il Tricolore Italiano vede anche la presenza nella sua bandiera dell’Aquila Romana; tale vessillo sarà adottato dalla Repubblica Sociale Italiana (RSI) fondata a Salò da Benito Mussolini, dai gerarchi e seguaci fascisti. Ricordiamo anche il Tricolore italiano con la sigla del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) menzionata nel Tricolore. Il nostro Tricolore Italiano oggi festeggia e compie duecentoventiquattro anni di vita, ma non li dimostra fatto: è sempre giovane, affascinante, foriero d’una storia nazionale gloriosa, immortale. Il nostro Tricolore ha il dono dell’eterna immortalità, dell’imperitura italiana identità. Auguri all’Italia, agli Italiani, al nostro Tricolore.

Andrea Pantaleo