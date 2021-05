Storia del Tribunale di Sulmona dal 1862 ai nostri giorni

Sulmona, 30 maggio- La storia del palazzo di giustizia sulmonese fa parte dell’identità culturale giuridica, sociale, storica, giudiziaria della città di Sulmona e, da sempre, rappresenta la realtà fondamentale sia per la città di Sulmona, sia per tutti i paesi e territori facenti parte della circoscrizione del tribunale di Sulmona; è istituito con regio decreto 9 febbraio 1862 e, all’inizio, la sede sarà a palazzo Corvi Colecchi insito nella strade cittadine denominate via Roma, via Sangro, vico dei Sardi.

Nel 1871 la sede del palazzo di giustizia si sposta a palazzo Ricciardelli nella quale rimane sino al 1885, anno nel quale il comune di Sulmona prende la decisione di trasferirlo nel locali del palazzo municipale, ex convento di San Francesco della scarpa. Si giunge agli anni sessanta del XX secolo e, con l’avvento del mondo moderno, si sente l’inevitabile necessità di trasferire il Tribunale in una sede più moderna e funzionale, al fine di adeguarsi ai tempi dell’era moderna, sempre più tecnologica.

Il nuovo palazzo di Giustizia sito in Piazza Capograssi, ha la sede nel fabbricato progettato dall’ingegnere Guido Conti; il 10 novembre 1968è inaugurato dal Ministro Lorenzo Natali Ministro dei Lavori Pubblici. Ricordiamo anche i nomi di coloro che saranno protagonisti in prima linea del Tribunale di Sulmona, essi sono Pier Francesco Leopardideputato di Sulmona, l’onorevole Leopoldo Dorrucci deputato di Popoli, gli amministratori comunali del 1861Achille Mazzara Sindaco di Sulmona, gli assessori Panfilo Serafini, Panfilo Corsi, Domenico Cattaneo, Luigi Serafini, e supplenti Domenico Tabassi e Achille Ricciardi. Va precisato che, dopo il plebiscito del 21 ottobre 1860,l’ordinamento giudiziario borbonico rimane quello istituito nel decennio francese da Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat con le modifiche raccolte ed enunciate nelle leggi 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819 n. 1612.

Alla fine del Regno dei Borboni nella città di Sulmona è presente ed operante un Giudice di Circondario di Prima Classe. Con il R. D. 20 novembre 1861 N. 329, al quale segue quello del 17 febbraio 1861 N. 239, firmato da Eugenio principe di Savoia Garignano luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane si stabiliranno il numero, le sedi, le circoscrizioni giudiziarie territoriali delle Autorità Giudiziarie, con la provincia dell’Aquila la quale avrà due Tribunali l’Aquila e Avezzano. Sulmona, con i suoi uomini autorevoli, inizia a mobilitarsi al fine di ottenere il suo Tribunale; Sulmona ha una zona territoriale molto ampia per cui deve avere il Tribunale. Sulmona da vetusta data è sede di Sottintendenza.Tornando agli inizi storici del Tribunale di Sulmona, al 1862, precisiamo che il primo processo penale, della sua istituzione, il primo dibattimento avutosi nel Tribunale circondariale della città di Sulmona, viene compiuto il 25 giugno 1862 composto da Vincenzo Romano giudice ff Presidente, Giacomo Palletta giudice e Tommaso Marzano procuratore del Re Orazio della Corte; oggetto del processo è il reato penale di tentato omicidio.

I presiedenti del Tribunale di Sulmona dal 1862 al 1970 sono stati Luigi Semola 1 gennaio 1862, Andrea Del Leone 15 dicembre 1867, Massimiliano Ferraguti 14 marzo 1868, Ferdinando Villani 25 dicembre 1870, Federico Capolozza 5 giugno 1876, Zaccaria Conti 9 giugno 1877, Achille Bonghi 10 febbraio 1879, Giovanni Magliani 14 aprile 1882, Alipio Aurelio Falcocchio 31 maggio 1883, Cesare Reggiani 7 luglio 1886, Francesco Bracco Amari 16 luglio 1891, Ferdinando Rapisardi 8 aprile 1893, Filippo Ruzza 22 aprile 1894, Giuseppe Martini 15 giugno 1895, Silvio Del Percio 15 febbraio 1896, Cino Piccoli 6 agosto 1900, Giuseppe Ferrari 18 agosto 1902, Domenico Testa 10 novembre 1902, Vincenzo Niutta 2 aprile 1906, Antonio Viva 11 gennaio 1911, Rocco Martini 24 marzo 1914, Augusto Alpago 26 marzo 1915 Gaetano Sacchini 8 agosto 1916, Francesco Testa 28 maggio 1921, Francesco Marocco 7 dicembre 1925, Alfredo Ricc 16 novembre 1931, Raffaele Trocini 2 febbraio 1935, Antonio Tului 23 marzo 1942, Vincenzo Mastropasqua 25 marzo 1947 Mario Castaldi 28 gennaio 1950 15 gennaio 1954, Oreste Iocchi 26 ottobre 1967, Pasquale Quaglione 27 novembre 1968, Sergio Lucentini 9 aprile 1969.

Dal 1862 sino al nostri giorni del 2021 il Tribunale di Sulmona nei suoi 159 anni di vita ha sempre garantito ottimo servizio, amministrazione della giustizia, realtà fondamentale per il territorio. Oggi il pericolo è che il tribunale di Sulmona possa essere eliminato, soppresso, con il rischio di determinare un ulteriore impoverimento dei servizi in città, nel territorio, creando non poche problematiche all’amministrazione della giustizia. Argomentiamo dei valori della giustizia, della legalità, della tutela dei cittadini, della salvaguardia del territorio da ogni forma di criminalità. Una storia autorevole quella del Tribunale di Sulmona la quale non merita una fine indecorosa.

Andrea Pantaleo

Fonte delle informazioni dall’opera dal titolo la Città di Sulmona impressioni storiche e divagazioni autore Francesco Sardi De Letto edizioni rivista Circolo Letterario volume VI pagina 185 volume V pagine 178 e 180