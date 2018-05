SR 487 e SP 54 Intesa della Provincia con i Sindaci per la riapertura 

Su richiesta urgente del Presidente della Provincia dell’Aquilasi è tenuto oggi 9 maggio, un sopralluogo sulla SR 487 e la SP 54 al fine di verificare le condizioni delle carrabili e i provvedimenti da adottare. Erano presenti il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il consigliere delegato alla viabilitàper lacon l’interessamento del sottosegretario della Regione, per il Comune di Pacentro il sindacoe per il comune di Campo di Giove il vice sindaco. Ricordiamo che la strada regionale 487, come la SP 54, è stata interessata, nel corso degli ultimi anni, da numerosi cedimenti a causa di frane e massi che hanno invaso la carreggiata, costringendo il dirigente a emettere ordinanze di chiusura (n. 9 dell’11/03/2014 e n. 54 del 28/09/2014 e l’ultima n 19 del 24/04/2018). I presenti hanno constatato le criticità presenti nelle medesime strade, consistenti in un diffuso dissesto del manto stradale nonché la presenza di diversi punti franosi caratterizzati anche da caduta massi. Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha raccolto dalle comunità l’esigenza di una riapertura immediata dei tratti inibiti al traffico, le motivazioni e le richieste degli esercenti delle attività turistiche, nonché di attività agricole.

Intanto, per venerdì prossimo, 11 maggio, alle ore 10.30 presso la sede di Via Monte Cagno all’Aquila è stata convocata una riunione con la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) con la presenza dei vertici nazionali e regionali che, appreso nel dettaglio della situazione della viabilità provinciale, hanno dichiarato la massima vicinanza e disponibilità a una rapida soluzione del problema. L’intera amministrazione provinciale con l’impegno di tutti i consiglieri delegati, Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi, sta promuovendo, incessantemente, tutte le azioni e il massimo sforzo per adottare tutti i provvedimenti necessari per risolvere un problema che si protrae da diversi anni e che questa consiliatura, insediatasi soltanto da pochi mesi, porterà entro breve tempo a soluzione definitiva, stigmatizzando e rifuggendo comportamenti, diffusione di notizie e protagonismi che non apportino un contributo di concretezza e fattibilità al territorio e i suoi abitanti .