Spostamento terminal da Tiburtina: interrogazione di Pagano

Sulmona, 31 ottobre– “Ho presentato un’interrogazione orale con carattere d’urgenza al ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, in merito alla decisione della giunta Raggi di spostare il terminal degli autobus da Tiburtina ad Anagnina.” Lo dichiara il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo.

” Tale modifica provoca infatti un grande danno ai pendolari abruzzesi, studenti e lavoratori che si troveranno adesso non solo a compiere un viaggio in pullman, vista la mancanza dei collegamenti ferroviari in Abruzzo e l’assenza dell’alta velocità, ma anche a trascorrere più di 40 minuti in metropolitana per raggiungere la Stazione Termini o comunque il centro di Roma. Impresa non semplice, visto fra l’altro lo stato del pubblico trasporto capitolino. Mi auguro che il ministro mi ascolti- nonostante sia dello stesso partito del sindaco- e intervenga per fermare l’ennesima scelta folle di questa amministrazione comunale,” conclude. (h. 18,00)