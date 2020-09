Sport: da oggi tornano gli spettatori negli impianti sportivi

– Da oggi 24 settembre è autorizzata la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi. Lo stabilisce un’ordinanza della Regione Il provvedimento prevede la presenza esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento. Ogni spettatore, non potrà stare in piedi o spostarsi. Tra ogni spettatore, a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti, va assicurata, a carico del gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti. La capienza massima possibile è di mille spettatori per gli impianti all’aperto e 700 per quelli al chiuso. Bisognerà evitare l’affollamento nelle fasi di accesso e deflusso. Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell’evento, se al chiuso; all’aperto la mascherina andrà indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Dovrà essere favorito l’utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi di prenotazione, pagamento, registrazione agli ingressi.