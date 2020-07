Speranza, quando si  governa si parla con i fatti non con gli spot

“Quando si governa si parla con i fatti non con gli spot. Per quanto riguarda tecnici e studiosi voglio esprimere profonda gratitudine agli scienziati che ci hanno affiancato nel Comitato tecnico scientifico. Un lavoro di qualità che ha accompagnato quello politico su cui ricade la responsabilità delle scelte. Che poi nella comunità scientifica si sia sviluppato un dibattito ancora aperto su un virus nuovo e sconosciuto lo considero naturale e anche utile». Lo dice stamani in una intervista al Messaggero il Ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo alla domanda sugli scienziati alla ribalta mediatica A proposito di scuola: quali misure attendono insegnanti e alunni a settembre? “La chiusura delle scuole è stata la misura più dolorosa ma necessaria. Ora dobbiamo riaprire in sicurezza. Servono nuove risorse e investimenti a partire dal personale. Ci siamo impegnati a stanziare un altro miliardo. Un obiettivo fondamentale è costruire una nuova relazione organica tra scuola e sanità. Nel 1961 in Italia c’era la medicina scolastica poi dimenticata. Va ripristinata. Presidi e insegnanti non devono essere lasciati soli”. Nord e sud, servono più risorse per riequilibrare il Ssn. Tema che incrocia i criteri di riparto, le istanze autonomiste e anche l’eventuale utilizzo del Mes. “Sto lavorando a un grande piano di investimenti per il Ssn. È giusto discutere in parlamento sul Mes senza battaglie ideologiche. Se possono arrivare ingenti risorse a un basso tasso di interesse sarebbe un peccato sprecare questa occasione “. Quali i fronti di investimento per il rilancio del Ssn? “Sono cinque le tracce fondamentali: rafforzamento della sanità del territorio, ricerca e nuove tecnologie, ambiente e salute, sanità digitale e attratività degli investimenti dell’industria farmaceutica”.