 Speranza, la squadra di governo e’ questa.Nessun rimpasto

Sulle prospettive di un rimpasto di Governo di grande interesse per gli osservatori politici appare oggi l’intervista rilasciata al Corriere della Sera del Ministro per la salute Roberto Speranza. “Questo governo a tutte le energie e le forze per poter interpretare la fase di ricostruzione a cui siamo chiamati dopo aver gestito quattro mesi durissimi. Ora la sfida vera e trasformare una crisi cosi’ profonda in opportunita’ di ripartenza”. “Penso che sia giusto – ha detto ancora Speranza- che ognuno di noi alzi sempre l’asticella per fare di piu’ e meglio, ma questa e’ la squadra. Nessun rimpasto, e’ il momento delle grandi idee e non di discutere delle caselle. La stagione del rigore e dei tagli alla spesa pubblica si va a archiviando, dobbiamo lavorare per ridurre le diseguaglianze e far ripartire la domanda”. Il governo e’ atteso da una stagione molto intensa per fare ripartire il Paese dopo il lockdown e Speranza e’ convinto che “serva un maggior afflato politico. Credo che l’alternativa alla destra si costruisca attorno all’asse tra centro sinistra e M5s”.