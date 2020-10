Sottoscritta convenzione tra Regione e Pnlm per i danni causati dall’orso

L’Aquila, 8 ottobre-E’ stata sottoscritta oggi a Civita d’Antino (L’Aquila) la convenzione tra Regione Abruzzo e Pnalm ( Parco nazionale lazio,abruzzo e molise) per i danni causati dall’orso. L’accordo riguarda le procedure per l’accertamento e il risarcimento dei danni causati dal plantigrado alle colture e al patrimonio zootecnico nei territori di competenza regionale adiacenti al Parco. La convenzione è stata sottoscritta dal Vice Presidente Emanuele Imprudente e dal Presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, alla presenza del direttore del Parco, Luciano Sammarone, del sindaco del comune di Civita d’Antino, Sara Cicchinelli e di amministratori e rappresentanti delle organizzazioni di settore.

L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mette a disposizione la propria competenza e le proprie professionalità per velocizzare ed efficientare le procedure. “Un accordo – ha spiegato Imprudente – che sottoscriviamo per la gestione dei danni generati dalla presenza dell’orso che è ormai un simbolo della nostra regione e rappresenta un valore universale. Al di fuori dei confini, sui comuni individuati, vogliamo uniformare la metodologia utilizzata dal Parco. Noi mettiamo i fondi e il Parco, espletate tutte le procedure e a seguito di opportune verifiche, paga per conto della Regione. Con questo vogliamo iniziare ad avere una relazione più stretta e sinergica con gli enti presenti sul territorio e con i cittadini. Oltre a ciò aggiungo anche che abbiamo istituito un capitolo specifico per danni generati da fauna protetta: 80mila euro per quest’anno. Ringrazio per la disponibilità il Pnalm che ha sostenuto questa iniziativa con grande spirito propositivo”.