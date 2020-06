Sottorganico e turni estenuanti: protestano gli agenti del carcere di Sulmona

Sulmona, 12 giugno-Ieri le proteste della Polizia penitenziaria a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dopo i 44 arresti per i pestaggi ai detenuti in Campania. Oggi il malumore si tende e si estende verso l’Abruzzo, all’istituto di pena di Sulmona dove la Polizia penitenziaria lamenta una cronica carenza di personale e lavora sulla base di una pianta organica, vecchia come il cucco, che risale al 2007. I baschi blu nel frattempo sono invecchiati e quasi una quarantina di loro ha da tempo varcato la soglia della pensione.

Quando si aprirono le porte del carcere, nel 1994, erano 327 le unità assegnate per detenuti comuni ed internati. Non solo di numero ma anche la caratura dei criminiali intanto è cresciuta e la struttura è arrivata ad ospitare soggetti ad alta sicurezza (As1 e As3) sino a raggiungere la fatidica soglia dei 430 individui, eppure la pianta organiza degli agenti è stata ridotta, man mano e in alcuni periodi sono operativi nemmeno 200 agenti e ne occorrebbero almeno 315.

Disillusa la speranza di un reintegro di personale nella prospettiva dell’apertura del nuovo padiglione prevista per l’Autunno. I segnali dai vertici sono dei peggiori.

A settembre i polioziotti del carcere dei suicidi, così venne definito dopo la morte di un direttore(2003), di un sindaco arrestato a Ferragosto del 2004 e così di tanti altri ospiti della struttura Peligna, si ridurranno ulteriormente perchè 26 Agenti assistenti dovranno seguire i corsi di avanzamento e non potranno operare nella struttura.

Oggi sul piazzale d’ingresso del cacere, sino al 2003 guidato dalla direttrice di ferro, Armida Miserere, non mancava il parlamentare Luigi D’Eramo, coordinatore della Lega in Abruzzo, che ha ascolatato le rimostranze dei poliziotti e ha promesso, in primis, una visita”Voglio far visita al carcere” ha dichiarato. “Di pomeriggio e a sorpresa” hanno chiesto i poliziotti sul piazzale assolato, intitolato alle Vittime del dovere. L’onorevole ha annunciato un’interrogazione, degli emendamenti e delle mozioni “Non vi lascerò soli come hanno fatto gli altri” ha dichiarato specificando che per il “caso carcere di Sulmona” inviterà, di nuovo in città, Matteo Salvini per incontrare di persona gli agenti e sentire la viva voce degli uomini in prima linea delle carceri abruzzesi.

Maria Trozzi