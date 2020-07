Sotto il segno di una nuova speranza e di una diversa coesione

“Profumi e sapori della Valle Peligna” si annuncia un appuntamento particolarmente atteso per la nostra città ed il nostro territorio che prova a riaccendere quella speranza che il particolare e delicato momento che tutti stiamo attraversando sembrava essersi smarrita. Ma il progetto che piace tanto ai giovani accattivante nella formula e nei contenuti potrebbe rappresentare anche un bel segnale per inaugurare una nuova stagione di collaborazione e coesione territoriale. Forse.

Sulmona, 1 luglio-Oltre 40 i locali della Valle Peligna che si uniranno giovedì 2 luglio dalle 19.30 in una serata di festa enogastronomica all’insegna della speranza nel futuro. Il territorio Peligno ha deciso di fare squadra per fronteggiare i disagi dovuti al blocco dell’emergenza sanitaria. Il messaggio post- pandemia è forte e chiaro: bisogna unire le forze per poter ripartire con grande vitalità.

La criticità del periodo storico che si sta vivendo ha dato l’impulso alla popolazione per rialzarsi più energici di prima, per lavorare sui molteplici punti di forza di un terra straordinaria che offre meraviglie pronte per essere sfruttate al meglio.

I comuni coinvolti sono Sulmona, Pratola Peligna, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Roccacasale, Prezza, Raiano, Bugnara ed Anversa degli Abruzzi.

A permettere il decollo del progetto “Profumi e sapori della Valle Peligna” è proprio la diversità riscontrata nei suddetti Comuni in termini di storia e cultura. È innegabile pensare alle differenze come ad un fattore strategico volto alla conoscenza di un territorio florido di opportunità da scoprire. La ricchezza del patrimonio territoriale si combinerà in una maniera mai vista prima in virtù di una sensibilizzazione all’unità solidale.

L’idea di ritrovarsi insieme permetterà alla popolazione di ricreare quell’atmosfera empatica che legava fortemente l’intera popolazione. La ripartenza, presa singolarmente, fa molta paura, ma se ognuno prendesse la mano dell’altro si potrebbe arrivare molto lontano. Questo è il concetto che vuole giungere direttamente dagli ideatori del progetto ai cuori degli abitanti e.. non solo

“Con questo evento intendiamo lasciarci alle spalle il periodo buio appena trascorso con l’emergenza coronavirus, riappropriandoci del nostro lavoro e unendoci per rilanciare l’economia del nostro territorio, cominciando accogliendo in modo adeguato i turisti dell’estate” ha sottolineato Giuseppe Bono, che insieme ad altri ristoratori si è fatto promotore della serata del 2 luglio. “Con questa nostra iniziativa, alla quale altre seguiranno, puntiamo su due obiettivi: la proposta e la promozione a beneficio del territorio. Noi ristoratori siamo promotori di turismo, perché i nostri piatti raccontano il territorio e noi siamo quindi testimonial di questa nostra terra” ha precisato Bono.

Lo scopo dell’iniziativa non è solo quello di ritrovare il gusto della cucina tipica abruzzese, ma soprattutto quello di riscoprire il legame che c’è tra cultura, storia ed enogastronomia in un vero e proprio percorso del gusto. La rete formatasi dai ristoratori peligni permetterà al turismo di rinnovarsi e di rinascere, come una fenice, dalle ceneri della crisi economica e sociale.

“Questa iniziativa è un’occasione preziosissima, anche perché risorse ambientali ed enogastronomia costituiscono la tendenza del momento – ha detto l’assessore Manuela Cozzi – individuare percorsi che mettano insieme enogastronomia, cultura, storia e ambiente è di grande importanza, da troppo tempo peraltro le risorse di questo territorio non sono sufficientemente valorizzate”. Il costo del menù sarà di trenta euro, in alcuni ristoranti. Altri proporranno piatti “alla carta”.

Un appuntamento da non perdere, anzi, da ricordare come simbolo di ripartenza, per un futuro luminoso per l’intero territorio abruzzese. (h.8,30)

Chiara Del Signore