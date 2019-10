Sospiri,nuove risorse del Consiglio a sostegno delle piccole imprese sisma

Sulmona, 18 ottobre– Il presidente Lorenzo Sospiri, annuncia un rilevante intervento deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio nel corso della sua ultima riunione. Si tratta di un provvedimento che stanzia nuove risorse per quelle imprese che, nonostante fossero rientrate in graduatoria, erano rimaste fuori dal sostegno previsto dalla legge regionale 49/2017. Il finanziamento della norma è reso possibile grazie a un risparmio di 700mila euro sulle spese di gestione del Consiglio, frutto di un’oculata amministrazione delle risorse operata nelle ultime due legislature.

Le aziende beneficiarie, sono quelle composte da meno di cinque dipendenti, che operano nei comuni rientranti nelle aree del cratere del sisma 2016. Le spese rimborsabili sono quelle relative all’acquisto di macchinari e attrezzature o per la realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo o all’erogazione dei servizi. Il provvedimento sarà attivo dopo l’approvazione in Aula da parte dell’Assemblea legislativa. “L’Ufficio di Presidenza – sottolinea Sospiri – ha inoltre dato il via a ulteriori interventi in favore delle famiglie abruzzesi e legati al sisma dell’Aquila. Primo tra tutti, approderà in Consiglio regionale, un provvedimento che prevede il rimborso per le spese di trasporto dei malati oncologici”.