Sono 99 i Comuni in Abruzzo dove si andrÃ  al voto il 26 maggio

E’ la prima occasione dopo le regionali del febbraio scorso.Il test più’ importante resta comunque Pescara dove per la sostituzione del sindaco Marco Alessandrini si confronteranno per la poltrona di primo cittadino ben sei candidati fra i quali spiccano gli ex Assessori regionali Carlo Masci(centrodestra) e Marinella Sclocco (Centrosinistra).I)n Valle peligna si andrà al voto anche ad Introdacqua e a Pacentro-

Sulmona, 27 aprile- Dopo le Regionali del 10 febbraio scorso l’Abruzzo si prepara ad un nuovo appuntamento elettorale di grande significato. Il prossimo 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee, ben 99 comuni, su un totale di 305 andranno al voto per eleggere i nuovi Consigli comunali. Un test di grande significato che ha già mobilitato Partiti e movimenti politici. In Provincia dell’Aquila saranno 7 i Comuni che al voto;51 in provincia di Chieti,19 in provincia di Pescara e 22 in Provincia di Teramo Tre i centri interessati al doppio turno: Pescara e Montesilvano in provincia di Pescara, Giulianova in Provincia di Teramo attualmente gestita da un Commissario. L’eventuale turno di ballottaggio è in programma per il 9 giugno. A Pescara, dove si concentrano le attenzioni maggiori degli osservatori politici, il sindaco uscente è Marco Alessandrini del Pd A Montesilvano il sindaco uscente Francesco Maragno, di area Forza Italia. A Giulianova, invece,si arriva al voto anticipato anticipato dopo le dimissioni del sindaco Francesco Mastromauro che a fine ottobre scorso aveva rassegnato le dimissioni per candidarsi alle regionali. Nel centro Abruzzo si andrà al voto per rinnovare il Consiglio comunale di Introdacqua e di Pacentro.Alle ore 12 di oggi scadranno i termini per la presentazione delle liste e poi partirà la lunga corsa per il voto. ( h. 8,30)

Lucilla Di Marco