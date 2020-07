Solidarietà: “Università di Teramo – Nessun confine, solo orizzonti”

Le testimonianze dell’Udu e del Rettore Dino Mastrocola alla studenmtessa di Scienze della Comunicazione a Beatrice Ion vittima di aggressione razziale la cui vicenda ha commosso tutti e che apre una serie di riflessioni umane,sociali e culturali

Sulmona,16 luglio- Insultata pesantemente qualche giorno fa nei pressi della sua casa di famiglia ad Ardea, in provincia di Roma, Beatrice Ion 23 anni, atleta di punta della Nazionale di basket paralimpica e studentessa del corso di Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Teramo, racconta l’episodio con estrema amarezza.

“Non dite che il razzismo in Italia non esiste perché io l’ho vissuto oggi dopo 16 anni che vivo qui e fa male”. Anche se poi precisa: «È la prima volta però che mi capita una cosa del genere legata alla mia nazionalità. Altre volte mi è successa per la mia disabilità».

Beatrice è poliomielitica – si legge- malattia contratta quando aveva tre mesi a causa probabilmente di un errore nella somministrazione del vaccino e una con seguente reazione, che non le permette di usare le gambe e per questo usa una carrozzina per muoversi. Una vergognosa aggressione a una ragazza e alla sua famiglia che sono in Italia da quasi venti anni, tanto che Beatrice è cittadina italiana da circa sei anni e si è conquistata anche il diritto a giocare con la maglia azzurra nello sport che ama. La ragazza, che ha dovuto assistere anche all’aggressione fisica nei confronti del padre che voleva difenderla, continua: “Vivo in Italia da 16 anni, ho la cittadinanza italiana, ho fatto tutte le scuole qui e continuo gli studi in una università italiana. Gioco nella nazionale italiana di basket in carrozzina e mi considero in tutto e per tutto italiana eppure sono stata aggredita, mio papà è stato aggredito. A voi che ci avete aggrediti vergognatevi: saremo anche stranieri ma abbiamo più dignità di voi. E voi che avete guardato il tutto senza alzare un dito vi dovreste vergognare più di loro”.

Ad alimentare il risentimento sfociato in aggressione sarebbe stata l’esistenza di un parcheggio riservato ai disabili. “Io e mamma eravamo dentro- spiega Beatrice- e un tipo ci urlava di uscire. Papà stava tornando dalla sua consueta passeggiata e non è riuscito quasi a parlare, colpito da una testata e altro”.

Beatrice ha iniziato a giocare in carrozzina quando aveva 11 anni ed è stato amore a prima vista. Con il Santa Lucia ha vinto 3 campionati giovanili, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia e ai campionati Europei di Lignano Sabbiadoro del 2018 con la Nazionale italiana è eletta nello starting five della manifestazione.La famiglia Ion ama l’Italia e l’Italia deve molto a Beatrice per essere un esempio di grinta e speranza per tutte quelle persone che pensano di non potercela fare. La ragazza è una vera forza della natura, attualmente gioca nella Amicacci Giulianova, squadra famosa per aver lasciato un segno importante nella storia dello sport paralimpico.

La piaga del razzismo è ancora molto profonda e resiste nel tempo, si insinua silenziosamente e confluisce improvvisamente in atti vili e meschini. Si stringono intorno alla famiglia Ion tutti gli esponenti dello sport paralimpico, tra cui il presidente Luca Pancalli. L’Udu di Teramo esprime la più totale solidarietà ad una studentessa e collega che inorgoglisce l’Università per la sua forte personalità e passione.

“Cara Beatrice, hai sempre lottato per ottenere grandi risultati, e questi episodi vili non possono e non devono scalfire il tuo animo. È incredibile come sia possibile ancora, nel 2020, che esistano persone capaci di insultare e minacciare una ragazza per via della sua condizione fisica, fino ad arrivare persino agli insulti xenofobi. Per cosa, poi? Semplicemente per il fatto di essere nata in un altro Paese? Oppure perché hai un cognome che non appare “molto italiano”? Tutte scuse. Probabilmente si tratta di gente frustrata dalla vita, che non ha neanche un briciolo della forza caratteriale che, invece, contraddistingue te. Quel che è certo, però, è che (se volessimo avvalerci della consumata retorica di “onore e italianità”) queste persone rendono ben poco onore all’Italia ed alla sua Costituzione, incapaci come sono di comprendere quali grandi meriti hai saputo raggiungere: accademici e sportivi, arrivando addirittura, fino in Nazionale Italiana di basket in carrozzina, ma soprattutto per la persona che sei.Ci auguriamo che la paura che sta scuotendo le tue giornate cessi il prima possibile e speriamo che tutto ciò sia da insegnamento morale per coloro che sono portati a ragionare nello stesso modo. Sempre se di “ragionamento” possa parlarsi.Abbiamo voluto, pertanto, rivolgerti questo pensiero, sia in quanto nostra collega universitaria, ma soprattutto in quanto anche tu studentessa della nostra UniTe; inoltre ti assicuriamo il nostro supporto, sebbene sappiamo che in realtà puoi tutto già da sola: perché, se hai raggiunto questi importantissimi obiettivi, portando in alto anche il nome del territorio teramano, è grazie a quel quid in più che hai rispetto a molte altre persone, le quali dovrebbero piuttosto applaudirti ed ammirarti. La nostra famiglia è sicuramente vicina a te e lo sarà sempre. Un caro abbraccio, Udu di Teramo

Il messaggio del Rettore Mastrocola

L’Università di Teramo, attraverso il rettore Dino Mastrocola, esprime totale vicinanza alla propria studentessa Beatrice Ion, vittima assieme alla famiglia di una brutale e vile aggressione a sfondo razzista.

«Beatrice – ricorda il Rettore – vive ad Ardea, vicino Roma, ed è una giocatrice di basket in carrozzina. È legata all’Abruzzo perché milita nella compagine dell’Amicacci di Giulianova ed è iscritta al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione del nostro Ateneo. Questa ragazza, questa studentessa, questa campionessa, capace di vincere più volte nello sport e nella vita, qualche giorno fa è stata insultata pesantemente a causa di un suo diritto, l’uso di un parcheggio per disabili vicino casa. È stata maltrattata non solo per la sua condizione fisica, ma anche perché straniera e suo padre è stato addirittura percosso. Tutto ciò è avvenuto dopo il lockdown quando in molti erano convinti che questa esperienza ci avrebbe reso tutti migliori. Invece dal 25 maggio, giorno dell’uccisione di George Floyd, gli episodi a sfondo razzista non si possono più contare e non solo in America, come dimostra l’aggressione a Beatrice e alla sua famiglia». «È davvero necessario – continua Mastrocola – che la Costituzione italiana diventi oggetto di studio fin dall’infanzia in modo che l’articolo 3 che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” diventi il presupposto per la convivenza civile e democratica in questo Paese».

«Meraviglia poi – aggiunge il Rettore – non solo l’ignoranza dei principi costituzionali, ma anche della storia. Se Roma antica costruì un impero fu anche perché riuscì non solo a sconfiggere ma anche a integrare altri popoli. Noi dovremmo non solo pensare al presente e guardare al futuro, ma studiare il passato e raccogliere quell’ineguagliabile senso della res publica che ha segnato la nostra Storia». «A Beatrice – conclude il Rettore – voglio dedicare quest’anno in particolar modo lo slogan dell’Università di Teramo, alla base di ogni nostra azione e pensiero: “Università di Teramo – Nessun confine, solo orizzonti». Dino Mastrocola

Chiara Del Signore