Sulmona, 5 dicembre– Anche questo anno torna il “Babbo Natale dell’Alpino” in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile A.N.A. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 dicembre presso il centro commerciale NUOVO BORGO di Sulmona per una raccolta di fondi o doni per i bambini ospiti delle case famiglia della Valle Peligna. Doni che provvederemo direttamente noi a consegnare nelle case famiglia il giorni di Natale. (h. 19,00)