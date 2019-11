Solidarietà: Pingue, in Consiglio comunale a Sulmona ricordiamo Ousmane

Sulmona, 25 novembre– Nei giorni in cui testimoniamo la contrarietà alla violenza sulle donne, nei giorni in cui, come Consiglio Comunale di Sulmona ci apprestiamo a conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre, come fermo monito a noi stessi e alle generazioni future che società sane si costruiscono lontano dall’odio, dalla violenza e dalle prevaricazioni, la notizia della morte di Ousmane è una ferita al cuore. Lo scrive oggi in una nota il Consigliere comunale di Sulmona Fabio Pingue.

“Ousmane era un ragazzo di 23 anni. Una moglie e figli lasciati in Guinea per venire in Italia a lavorare onestamente e garantire un futuro migliore alla sua famiglia. Le condizioni disumane- spiega Pingue– in cui è stato costretto a vivere non trovano dignità in quello che ha la pretesa di definirsi un paese civile. Io, come suo coetaneo e come figlio di una famiglia italiana di migranti, mi vergogno profondamente della barbarie sociale in cui il nostro Paese è rovinosamente caduto.

Come Consigliere Comunale mi sento in dovere di dare voce al suo doloroso silenzio. Questo terribile episodio fa male al nostro territorio, da sempre contraddistinto dalla solidarietà e dall’aiuto reciproco, simbolo di ciò che ci contraddistingue come gente“forte e gentile”.Sebbene viviamo tempi fluidi che rincorrono il consenso giocando sulla paura dell’altro, la strada non può essere quella della barbarie. Per questo nel momento della votazione sull’ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre chiederò al Consiglio Comunale di Sulmona di osservare un minuto di silenzio per Ousmane, di fermarci, per ricordarci, nella nostra intimità più profonda, di restare umani £ (h. 13,00)