Solidarietà: Pd, “Al fianco di chi ha bisogno ”

Sulmona, 8 aprile Il drammatico periodo che ci sta attanagliando ci ha spinto ad un’immediata azione di concreta solidarietà. Dopo aver chiesto al responsabile Caritas sig. Gianni Cruciani quali siano le esigenze immediate della popolazione più fragile, abbiamo in pochi giorni organizzato una prima raccolta fondi da devolvere alla Caritas affinché le persone in stato di bisogno possano ricevere un aiuto anche per poter acquistare farmaci e pagare utenze.La somma raccolta finora e che domani stesso provvederemo a versare supera i 1.600,00 euro.

“Ringraziamo tutti gli iscritti- spiega il Circolo Pd di Sulmona– per aver accolto con slancio l’iniziativa e per essere stati così generosi in un momento difficile per tutti.

Come Circolo continueremo ad operarci per essere sempre al fianco di chi ha bisogno attivando a breve altre iniziative di cui tenere informati iscritti, simpatizzanti e chiunque voglia collaborare”. (h14,30)