Solidarietà : l’Inner Wheel Club Sulmona incontra la Onlus Pink di Pratola

Sulmona, 12 maggio– Le donne a sostegno delle donne e per promuovere la collaborazione tra associazioni. Le socie dell’Inner Wheel Club Sulmona, presieduto da Chiara Buccini, hanno incontrato Rachele D’Andrea, presidente di Pink Pratola la Onlus che si occupa di aiutare le donne malate di cancro e favorire la prevenzione dei tumori femminili. La D’Andrea ha presentato la seconda edizione della manifestazione Pink Pratola che si terrà il 30 giugno a Pratola Peligna e i gli altri progetti che il sodalizio realizza per aiutare le donne.

Inner Wheel Club Sulmona ha garantito la partecipazione all’evento e il sostegno con entusiasmo e consapevolezza al progetto di acquisto di una DigniCup per il reparto di oncologia dell’ospedale di Sulmona. Pink Pratola e Inner Wheel club Sulmona hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e coesione tra associazioni e lavoreranno in futuro su iniziative in comune.