Solidarietà: le iniziative in programma domani sulle nostre piazze per il Venezuela

Sulmona, 14 giugno– La crisi politica ed economica che ha colpito il Venezuela negli ultimi anni ha determinato una vera e propria emergenza umanitaria. Nel Paese sono aumentate a dismisura malnutrizione, mortalità infantile e diverse malattie, soprattutto a causa della mancanza di farmaci.

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila, in risposta all’appello lanciato dal Dott. Edoardo Leombruni, Presidente di ALI – Associazione Latinoamericana in Italia, organizza per sabato 15 giugno una giornata speciale di raccolta farmaci in quattro piazze della provincia. I banchetti saranno allestiti dalle 10:00 alle 19:00 a L’Aquila in Piazza d’Armi, ad Avezzano in Piazza Madonna del Passo, a Sulmona in Piazza XX Settembre e a Castelvecchio Subequo in Via Roma. L’iniziativa è realizzata grazie ai volontari delle Organizzazioni di Volontariato della provincia e dei giovani volontari di Servizio Civile impegnati nei progetti del CSVAQ. Si raccolgono farmaci, latte liofilizzato e presidi sanitari non scaduti.

NON SI POSSONO RACCOGLIERE: Farmaci scaduti, integratori alimentari, creme, sciroppi e colliri iniziati e liquidi in bottiglia.(h. 13,00)