Solidarietà: la Croce Verde di Pratola dona al reparto di rianimazione un un monitor multiparametrico.

Sulmona, 17 aprile– Davvero un bel gesto di solidarietà che testimonia il gran cuore dei cittadini di Sulmona e dell’intera Valle peligna e che si va ad aggiungere alle tante belle iniziative che la cronaca ha registrato in questi giorni drammatici di emergenza sanitaria

La Croce Verde – Pratola Soccorso ha donato a UP di Anestesia e Rianimazione del PO di Sulmona un monitor multiparametrico . Si tratta un apparecchio medico destinato a controllare, mediante monitoraggio, i segnali vitali del paziente e, in quanto tale, trova impiego soprattutto nei servizi di rianimazione e di pronto soccorso. La maggior parte di questi dispositivi consente di monitorare l’attività cardiaca (ECG), la pressione arteriosa (NIBP), la respirazione (RESP), la saturazione in ossigeno (SpO2) e la temperatura corporea (TEMP).

I monitor sono in grado di indicare non solo il valore del parametro misurato, ma anche l’evoluzione di tale valore nel tempo. Alcuni modelli misurano anche altri parametri (etCO2, CO2, pCO2, IBP, EEG, EMG, ecc.). Per finire, i monitor multiparametrici sono dotati di apposite spie luminose e di allarmi acustici che segnalano al personale medico eventuali anomalie o il superamento di valori minimi e massimi.

Il dott Pace alcuni medici, la caposala ed il personale hanno accolto i volontari nel momento della consegna della apparecchiatura.

La Croce Verde Pratola Soccorso è presente nel territorio con 5 postazioni del 118 situate a Scanno, Castelvecchio, Campo di Giove, Navelli e Pratola. Questo servizio di emergenza è in convenzione con la ASL 1.