Solidarietà: la Cgil grida ” forza Sadio “

Sulmona, 3 agosto– La CGIL esprime solidarietà al giovane Sadio Camara vittima di un’aggressione brutale tra Sulmona e Pettorano Sul Gizio ed ora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Pescara.

Sadio è un difensore dei diritti dei migranti, un attivista per i diritti civili e sociali , sostenitore delle battaglie della CGIL e animatore di tante iniziative. Noto è il suo impegno nell’associazione Ubuntu Onlus.

Sono in corso le indagini per l’individuazione dei responsabili, ma tutto lascia intendere che la matrice sia razzista, in un contesto politico e sociale che, fomentando l’odio e la violenza, ha oltrepassato i limiti della convivenza civile e pacifica.L’episodio, di una gravità inaccettabile, deve riportare alla luce ed in primo piano il tema dell’immigrazione nel nostro territorio; un tema da affrontare con razionalità, ma anche con umanità e solidarietà. Di ciò va assunta piena consapevolezza.

L’attuale momento storico deve considerare l’accoglienza come un valore assoluto, respingendo ogni episodio di violenza e xenofobia.La CGIL annuncia nelle prossime ore iniziative pubbliche di mobilitazione, e chiederà un incontro con le istituzioni preposte (Prefettura e Questura), allo scopo di sensibilizzare la società civile ad una maggiore riflessione su quanto accaduto.(h. 14,30)