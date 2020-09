Solidarietà e nuove povertà ai tempi del Covid:l’Apg23 in piazza in Abruzzo con ‘Un Pasto al giorno’

“Con il contributo degli artisti dell’Associazione Autori di Immagini abbiamo realizzato una collezione di tovagliette all’americana che distribuiremo in piazza: un oggetto simbolico – spiegano – che rappresenta il posto preparato per qualcuno alla propria tavola. In questo modo, dunque, è possibile lasciare un ‘pasto sospeso’ per chi oggi non riesce a provvedere da solo al cibo” concludono (per info sulle postazioni in Abruzzo: upastoalgiorno.org).